Thiên An cùng con gái gây sốt khi diện đồ đi biển

Sau khi đường ai nấy đi với Jack, cuộc sống của Thiên An và con gái nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Càng lớn, nhóc tì càng đáng yêu và dễ thương. Cô bé cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời mẹ của mình. Bên cạnh đó, Thiên An cũng chăm chỉ làm việc để nuôi con gái khôn lớn. Dù vậy, gái xinh một con này vẫn cân bằng thời gian dành cho bé Sol. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thiên An đã đăng tải loạt ảnh mới bên cô con gái của mình. Có thể thấy, Thiên An đã mạnh dạn diện đồ tắm đầy sexy để khoe trọn đường cong cơ thể. Dù ăn Tết khá "kĩ" nhưng giờ đây, cô nàng vẫn giữ được 3 vòng chuẩn chỉnh đáng ghen tị. Tuy nhiên, người đẹp 9X vẫn bị nhóc tì nhà mình giật spotlight. Diện bộ bikini 2 mảnh họa tiết dễ thương, bé Sol đã gây sốt với chiếc bụng mỡ tròn ủm. Bên cạnh đó, bé Sol cũng có những biểu cảm rất hợp tác khi chụp ảnh cùng mẹ. Loạt khoảnh khắc này của mẹ con Thiên An đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho cô nàng vì body đỉnh cao dù đã là mẹ một con. Thời gian gần đây, sắc vóc của Thiên An cũng ngày càng thăng hạng hơn hẳn trước đây. Thiên An ngày càng thăng hạng nhan sắc. Đặc biệt sau lùm xùm với Jack, nhan sắc của Thiên An ngày càng được chú ý hơn.

