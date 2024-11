Xoài Non hóa thân thành “cô bé Lọ Lem”, nhan sắc như “xé truyện“

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non vừa đăng tải bộ ảnh hóa thân thành cô bé Lọ Lem. Tạo hình vô cùng chỉn chu khiến Xoài Non như nàng công chúa bước ra từ truyện tranh. Trong tạo hình lần này, Xoài Non vô cùng đầu tư khi lựa chọn thiết kế váy màu xanh với phần eo ôm sát, phần chân váy xòe rộng. Cô nàng lựa chọn lối make-up tone hồng nhấn vào mắt, kết hợp cùng mái tóc vàng xoăn sóng tựa như búp bê. Nhan sắc bình thường của Xoài Non vốn được nhận xét là sở hữu những đường nét lai Tây ấn tượng, nên cô nàng vô cùng hợp với lối make-up và tạo hình này. Ở phần bình luận, không ít người dành lời xuýt xoa đến nhan sắc của cô nàng: "Công chúa của tui", "có cần xinh đén vậy không", "nàng công chúa đánh rơi giày ở đâu rồi nhỉ", "phải công nhận là bà Xoài Non có đủ yếu tố như quốc sắc thiên hương, trời sinh quyến rũ, mắt ngọc mày ngài, thướt tha mềm mại, duyên dáng nhiên phóng khoáng, dịu dàng động lòng người, khéo hiểu lòng người, hoạt bát đáng yêu, đẹp không ai bì nổi, trăm hoa kém sắc".... Xoài Non trước giờ luôn được đánh giá cao về nhan sắc, cô nàng có thể cân được nhiều phong cách khác nhau từ gợi cảm đến nhẹ nhàng, trong sáng. Thời gian gần đây, Xoài Non được nhận xét thăng hạng về cả nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Cô nàng cũng thực hiện nhiều bộ hình khác nhau theo phong cách công chúa. Trước đó, trong bộ ảnh mừng sinh nhật, Xoài Non hóa thân thành nàng công chúa nhỏ trong lâu đài của chính mình. Vẻ đẹp vừa mong manh, lại vô cùng gợi cảm khiến nhiều người phải xuýt xoa. Tạo hình tiên nữ rừng xanh của cô nàng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá xinh đẹp. (Ảnh: IGNV)

