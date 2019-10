Thích nuôi ong trong phòng khách, thanh niên khiến không ai dám gần

Mới đây, trên 1 diễn đàn nổi tiếng trên Facebook, 1 thanh niên đã chia sẻ về sở thích kỳ lạ của mình là nuôi ong trong phòng khách. Theo đó, thanh niên này tâm sự từ hồi có sở thích nuôi ong này, khách tới chơi nhà thưởng trà cũng ít hẳn đi. Bài đăng của chàng trai có sở thích nuôi ong trong phòng khách sau khi được chia sẻ rộng rãi đã có rất nhiều ý kiến trái chiều bàn luận. Đa phần mọi người cho rằng đây là 1 sở thích khá nguy hiểm và ít người dám thử. Trước đó, tại nhà anh Hoàng Văn Hảo (SN 1964, trú tại xóm 1, xí nghiệp chè Thanh Mai, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã gây sự chú ý khi có một đàn ong rừng bay về làm tổ trên trần nhà, ngay trước cửa ra vào. Do những câu chuyện thực hư về điềm xấu khi có ong về làm tổ trong nhà nên gia đình anh Hảo đã làm đủ mọi cách p‌há những tổ ong. Tuy nhiên sau đó một tháng, đàn ong này lại quay trở lại làm tổ tại nhà anh Hảo khiến cả gia đình anh hoang mang, lo sợ. Điều đáng ngạc nhiên là những đàn ong về nhà anh Hảo làm tổ này lại tỏ ra rất hiền, thân thiện. Mặc dù vậy, từ khi có 4 tổ ong treo lủng lẳng trước cửa nhà, gia đình anh Hảo lúc nào cũng "cửa đóng then cài" nơm nớp lo sợ ong đ‌ốt bất cứ lúc nào. Bên dưới những bức hình được đăng tải, cư dân mạng đã chia sẻ một số hình ảnh trong nhà bất ngờ xuất hiện đàn ong bay về làm tổ. Đàn ong dù thân thiện, hiền lành nhưng cũng đã khiến chủ nhà được 1 phen "hết hồn".

