Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 nói gì về việc hẹn hò Văn Hậu?

Thời gian vừa qua, tin đồn cầu thủ Đoàn Văn Hậu bí mật hẹn hò với thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 có tên Doãn Hải My trở thành tâm điểm chú ý của dân tình. Câu chuyện về tin đồn hẹn hò của cặp đôi Văn Hậu - Hải My được quan tâm bởi chàng là tuyển thủ Quốc gia nổi tiếng còn nàng là gái xinh đình đám, được đánh giá cao tại đường đua nhan sắc năm nay. Tuy nhiên từ hồi cuối tháng 7, tức là trước khi tin đồn được bàn tán rầm rộ như hiện tại, Doãn Hải My đã có chia sẻ về mối quan hệ với chàng hậu vệ. Theo đó gái đẹp cho biết: "Mình và anh ấy không thân thiết, chúng mình quen biết qua gia đình thôi". Tại thời điểm đó, Đoàn Văn Hậu chưa về nước và Doãn Hải My mới vừa trở thành thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Còn trong diễn biến ở hiện tại, cầu thủ Đoàn Văn Hậu lại mới có hành động đáng chú ý. Cụ thể hôm nay (10/10), đúng ngày diễn ra Bán kết Hoa Hậu Việt Nam 2020, chàng cầu thủ đăng story khoảnh khắc cười tươi tắn của mình và lời nhắn nhủ: "Belive in youseft, babe" (Hãy tin vào chính mình, cục cưng). Chưa dừng lại, trong dòng trạng thái của mình, Đoàn Văn Hậu còn thêm biểu tượng trái tim đỏ chót. Chẳng biết có phải Đoàn Văn Hậu đang cổ vũ người yêu tin đồn hay chỉ là trùng hợp nên dân tình cũng chỉ biết đặt gạch hóng. Doãn Hải My sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, nữ thí sinh Hoa hậu Việt Nam còn sở hữu vóc dáng chuẩn với chiều cao 1,73m, số đo hình thể 82-56-92. Hải My đang là sinh viên năm 1 lớp chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội. Cô sở hữu thành tích ấn tượng với 12 năm liền học sinh giỏi, thủ khoa văn ba năm cấp 3. Người đẹp sinh năm 2001 có vốn tiếng Anh tốt với Ielts 7,0, tiếng Trung giao tiếp. Mời quý độc giả xem video: Đoàn Văn Hậu "ngợp" trước lối chơi bóng nhanh và đòi hỏi cường độ cao tại Hà Lan - Nguồn: On Sport

