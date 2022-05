Thầy mới U23 Việt Nam: Bằng cấp đầy đủ, kinh nghiệm đầy người

Sau khi vô địch SEA Games 31, HLV Park Hang Seo không dẫn dắt U23 Việt Nam nữa mà thay vào đó sẽ rút về để đảm nhận đội tuyển Quốc gia. Lứa cầu thủ trẻ trên sẽ do HLV mới là ông Gong Oh Kyun dẫn dắt để chinh phục vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong buổi hội quân với các cầu thủ U23 Việt Nam trước khi sang Dubai tập huấn, HLV Gong Oh Kyun đã có những chia sẻ: "Các bạn đang làm quen với chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Nhưng hiện tại, tôi đang sử dụng một chiến thuật khác. Hy vọng các bạn sẽ làm quen được với chiến thuật mới của tôi. Tất nhiên, 11 cầu thủ còn lại đã tập với tôi một thời gian ở Hà Nội nên nắm rõ hơn... Chung cuộc, tôi mong các cầu thủ thi đấu hết mình. Kết quả thế nào tôi chịu trách nhiệm. Còn các bạn cứ cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo. Năm 2018, tôi là thành phần Ban huấn luyện của U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á. Lúc đó, U23 Việt Nam từng đối đầu U23 Hàn Quốc ở vòng bảng. Còn lần này, tôi là HLV trưởng U23 Việt Nam". Thầy mới của đội tuyển U23 Việt Nam cho biết thêm. Chưa hết, để kết thúc màn chào hỏi của mình với các học trò mới, HLV Gong Oh Kyun bày tỏ sự lạc quan và hy vọng rằng các cầu thủ sẽ hợp tác hết sức để hưởng đến thành tích cao nhất. Cụ thể, ông thầy người Hàn Quốc cho biết: "Tôi hy vọng có thể mang vinh quang về cho U23 Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến những cầu thủ đã cùng U23 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 31 vừa rồi. Tới đây, các bạn sẽ tham gia VCK U23 châu Á. Hy vọng chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt". Được biết thời gian tới, vào ngày 28/5, các cầu thủ sẽ có trận đấu giao hữu với U23 UAE tại Dubai. Đồng thời U23 Việt Nam sẽ ở bảng C cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan, U23 Malaysia. Trước đó, HLV trưởng U23 Việt Nam cũng đã công bố những gương mặt sẽ tham gia vào vòng chung kết U23 châu Á. Không quá bất ngờ khi hơn 1 nửa quân số từng góp mặt trong SEA Games 31 vừa rồi, bao gồm: Hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, thủ môn Văn Toản, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Đô… Ngoài ra, những người còn lại đều được tân HLV U23 Việt Nam đánh giá cao trong thời gian vừa qua khi luyện tập ở Hà Nội. Chẳng hạn: Tiền vệ Võ Đình Lâm (HAGL), Khuất Văn Khang (Viettel), hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Hà Trung Hậu (Becamex Bình Dương), Trần Danh Trung (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội)… Được biết, Gong Oh Kyun là chiến lược gia người Hàn Quốc đáp ứng mọi yêu cầu từ VFF về kinh nghiệm, bằng cấp… Ông từng thi đấu ở vị trí tiền đạo tại K.League trước khi làm HLV và đi vào lịch sử đội bóng với tư cách là người đầu tiên lập được cú hat-trick tại AFC Champions League. Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm chiến lược gia của mình, HLV Gong Oh Kyun chủ yếu gắn bó với công tác đào tạo trẻ và làm trợ lý tại U17, U20, U23 Hàn Quốc. Đáng chú nhất trong sự nghiệp của ông là vào năm 2021, Gong Oh Kyun đảm nhận chức vụ trợ lí để dẫn dắt tuyển U20 Singapore tham dự World Cup. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trận đấu này không diễn ra vì dịch diễn biến phức tạp. Trước khi trở thành HLV, Gong Oh Kyun có một sự nghiệp cầu thủ phong phú hơn. Từ khi còn học ở trường trung học Bupyeong, sau đó là Đại học Kwandong, Gong đã được biết đến là một tiền đạo cừ khôi. Nhờ vậy, khi còn là cầu thủ ông Gong Oh Kyun được gọi vào U23 Hàn Quốc năm 1996 và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi gia nhập CLB thành lập năm 1997 Daejeon.

Sau khi vô địch SEA Games 31, HLV Park Hang Seo không dẫn dắt U23 Việt Nam nữa mà thay vào đó sẽ rút về để đảm nhận đội tuyển Quốc gia. Lứa cầu thủ trẻ trên sẽ do HLV mới là ông Gong Oh Kyun dẫn dắt để chinh phục vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong buổi hội quân với các cầu thủ U23 Việt Nam trước khi sang Dubai tập huấn, HLV Gong Oh Kyun đã có những chia sẻ: "Các bạn đang làm quen với chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Nhưng hiện tại, tôi đang sử dụng một chiến thuật khác. Hy vọng các bạn sẽ làm quen được với chiến thuật mới của tôi. Tất nhiên, 11 cầu thủ còn lại đã tập với tôi một thời gian ở Hà Nội nên nắm rõ hơn... Chung cuộc, tôi mong các cầu thủ thi đấu hết mình. Kết quả thế nào tôi chịu trách nhiệm. Còn các bạn cứ cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo. Năm 2018, tôi là thành phần Ban huấn luyện của U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á. Lúc đó, U23 Việt Nam từng đối đầu U23 Hàn Quốc ở vòng bảng. Còn lần này, tôi là HLV trưởng U23 Việt Nam". Thầy mới của đội tuyển U23 Việt Nam cho biết thêm. Chưa hết, để kết thúc màn chào hỏi của mình với các học trò mới, HLV Gong Oh Kyun bày tỏ sự lạc quan và hy vọng rằng các cầu thủ sẽ hợp tác hết sức để hưởng đến thành tích cao nhất. Cụ thể, ông thầy người Hàn Quốc cho biết: "Tôi hy vọng có thể mang vinh quang về cho U23 Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến những cầu thủ đã cùng U23 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 31 vừa rồi. Tới đây, các bạn sẽ tham gia VCK U23 châu Á. Hy vọng chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt". Được biết thời gian tới, vào ngày 28/5, các cầu thủ sẽ có trận đấu giao hữu với U23 UAE tại Dubai. Đồng thời U23 Việt Nam sẽ ở bảng C cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan, U23 Malaysia. Trước đó, HLV trưởng U23 Việt Nam cũng đã công bố những gương mặt sẽ tham gia vào vòng chung kết U23 châu Á. Không quá bất ngờ khi hơn 1 nửa quân số từng góp mặt trong SEA Games 31 vừa rồi, bao gồm: Hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, thủ môn Văn Toản, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Đô… Ngoài ra, những người còn lại đều được tân HLV U23 Việt Nam đánh giá cao trong thời gian vừa qua khi luyện tập ở Hà Nội. Chẳng hạn: Tiền vệ Võ Đình Lâm (HAGL), Khuất Văn Khang (Viettel), hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Hà Trung Hậu (Becamex Bình Dương), Trần Danh Trung (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội)… Được biết, Gong Oh Kyun là chiến lược gia người Hàn Quốc đáp ứng mọi yêu cầu từ VFF về kinh nghiệm, bằng cấp… Ông từng thi đấu ở vị trí tiền đạo tại K.League trước khi làm HLV và đi vào lịch sử đội bóng với tư cách là người đầu tiên lập được cú hat-trick tại AFC Champions League. Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm chiến lược gia của mình, HLV Gong Oh Kyun chủ yếu gắn bó với công tác đào tạo trẻ và làm trợ lý tại U17, U20, U23 Hàn Quốc. Đáng chú nhất trong sự nghiệp của ông là vào năm 2021, Gong Oh Kyun đảm nhận chức vụ trợ lí để dẫn dắt tuyển U20 Singapore tham dự World Cup. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trận đấu này không diễn ra vì dịch diễn biến phức tạp. Trước khi trở thành HLV, Gong Oh Kyun có một sự nghiệp cầu thủ phong phú hơn. Từ khi còn học ở trường trung học Bupyeong, sau đó là Đại học Kwandong, Gong đã được biết đến là một tiền đạo cừ khôi. Nhờ vậy, khi còn là cầu thủ ông Gong Oh Kyun được gọi vào U23 Hàn Quốc năm 1996 và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi gia nhập CLB thành lập năm 1997 Daejeon.