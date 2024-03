Thánh cosplayer trở lại với màn hóa thân thành nữ diễn viên xứ Hàn

Gần đây, câu chuyện về chuyện tình tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri đang dậy sóng. Anh chàng cosplay người Thái đã "tranh thủ" hóa thân thành cô nàng diễn viên Han So Hee cùng... chú mèo của mình. Với lối makeup, thần thái và chiếc váy handmade là chú mèo có bộ lông đen, nhiều netizen đã rất thích thú với những hình ảnh này: "Không nhận ra đâu mới là Han So Hee thật luôn đó". Trước đó, anh chàng này cũng từng cosplay thành Lisa (Blackpink) khiến netizen được phen cười nghiêng ngả. Anucha thường sử dụng các chất liệu đơn giản, dễ kiếm trong cuộc sống thường ngày như bìa các tông, bút lông, băng dính, giấy,…và chính cơ thể mình để cho ra đời những màn cosplay siêu lầy lội, điển hình là màn hóa thân thành Taylor Swift. Người nhện phiên bản làm từ... quần chip. Từ năm 2013, Anucha “Cha” Saengchart đã khiến mạng xã hội dậy sóng với những bộ ảnh cosplay hài hước trên trang Facebook “Low Cost Cosplay”. Cho đến nay, trang Facebook của cosplayer người Thái Lan này đã có hơn 7 triệu lượt theo dõi và con số này dự đoán sẽ còn tăng lên nhiều vì Anucha vẫn cập nhật các màn cosplay rất thường xuyên. Cosplay thành nhân vật manga với bikini làm từ... trái xoài. Chủ đề được Anucha lựa chọn cosplay cũng rất phong phú, đó có thể là các nhân vật manga – anime, ca sĩ nổi tiếng, một cảnh phim được nhiều người yêu thích, hoặc thậm chí là cả logo nhãn hàng. Pha cosplay khiến nhiều fan sốc tận óc vì độ sáng tạo lẫn lầy lội của cosplayer. Chi phí thấp nhưng kỹ năng cao, thế là đủ để cho ra đời một bộ ảnh cosplay chuẩn như thế này. Với những màn biến hình ấn tượng, anh thu hút một lượng fan lớn không chỉ ở Thái mà còn trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chiếc váy cực sáng tạo từ một chai nước ngọt.

Gần đây, câu chuyện về chuyện tình tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri đang dậy sóng. Anh chàng cosplay người Thái đã "tranh thủ" hóa thân thành cô nàng diễn viên Han So Hee cùng... chú mèo của mình. Với lối makeup, thần thái và chiếc váy handmade là chú mèo có bộ lông đen, nhiều netizen đã rất thích thú với những hình ảnh này: "Không nhận ra đâu mới là Han So Hee thật luôn đó". Trước đó, anh chàng này cũng từng cosplay thành Lisa (Blackpink) khiến netizen được phen cười nghiêng ngả. Anucha thường sử dụng các chất liệu đơn giản, dễ kiếm trong cuộc sống thường ngày như bìa các tông, bút lông, băng dính, giấy,…và chính cơ thể mình để cho ra đời những màn cosplay siêu lầy lội, điển hình là màn hóa thân thành Taylor Swift. Người nhện phiên bản làm từ... quần chip. Từ năm 2013, Anucha “Cha” Saengchart đã khiến mạng xã hội dậy sóng với những bộ ảnh cosplay hài hước trên trang Facebook “Low Cost Cosplay”. Cho đến nay, trang Facebook của cosplayer người Thái Lan này đã có hơn 7 triệu lượt theo dõi và con số này dự đoán sẽ còn tăng lên nhiều vì Anucha vẫn cập nhật các màn cosplay rất thường xuyên. Cosplay thành nhân vật manga với bikini làm từ... trái xoài. Chủ đề được Anucha lựa chọn cosplay cũng rất phong phú, đó có thể là các nhân vật manga – anime, ca sĩ nổi tiếng, một cảnh phim được nhiều người yêu thích, hoặc thậm chí là cả logo nhãn hàng. Pha cosplay khiến nhiều fan sốc tận óc vì độ sáng tạo lẫn lầy lội của cosplayer. Chi phí thấp nhưng kỹ năng cao, thế là đủ để cho ra đời một bộ ảnh cosplay chuẩn như thế này. Với những màn biến hình ấn tượng, anh thu hút một lượng fan lớn không chỉ ở Thái mà còn trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chiếc váy cực sáng tạo từ một chai nước ngọt.