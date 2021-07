Teen 2K3 khoe điểm thi tốt nghiệp THPT với loạt cảm xúc khó tả

Sau khi Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các hình ảnh khoe điểm đến từ các sĩ tử 2k3. Hàng loạt cảm xúc của hội sĩ tử khi biết điểm thi tốt nghiệp chính thức của mình, người hào hứng, vui mừng, có người lại toát mồ hôi vì suýt bị liệt. Phần lớn sĩ tử đều gặp khó khăn môn Tiếng Anh, có người may mắn đủ điểm để tránh "liệt", bên cạnh đó vẫn có không ít người lại "dính" vào điểm liệt của môn này. "Có tất cả nhưng thiếu Anh", Bảo lưu điểm năm sau thi lại Anh", "Sau này em có tất cả , chỉ tiếc là không có Anh",...là những bình luận hài hước của cư dân mạng khi điểm môn Tiếng Anh thấp. Trên MXH cũng xuất hiện thí sinh tại hội đồng thi Hà Tĩnh đạt 3 điểm 10. Một loạt các bình luận bên dưới bài viết rằng: "Đỉnh thật", "giỏi vậy trời", "xuất sắc","xin vía"...dành cho thí sinh này. Bên cạnh niềm vui của nhiều thí sinh, thì một số sĩ tử khác lại tỏ ra có chút thất vọng vì điểm một số môn bị giảm so với dự tính. Và với nhiều thí sinh thì Tiếng Anh là môn có khả năng cao rơi vào điểm liệt nhất. Do đó mà việc đạt điểm Tiếng Anh trên 1 được coi như “chiến tích” của nhiều sĩ tử. Sau khi biết điểm, nhiều sĩ tử đã háo hức chia sẻ và hỏi mọi người rằng với số điểm thế này thì đỗ trường gì. Chùm ảnh điểm liệt môn tiếng Anh được các sĩ tử chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã gây chú ý đặc biệt. Những màn khoe điểm thi của các sĩ tử 2k3 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trên MXH. Nhiều netizen còn trêu đùa nhau với những câu nói hết sức hài hước như: "Xách balo và đi", "Rời nhà đi con", "Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu",...trước những điểm số của các sĩ tử. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào ngày 26/7 - Nguồn: VTVcab Tin tức

