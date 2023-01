"Tập thể" người yêu cũ Quang Hải thay đổi chóng mặt hậu chia ta

Đầu tiên là Nhật Lê - bạn gái nổi đình đám một thời của Quang Hải. Cụ thể, đăng ảnh check-in trên đường, Nhật Lê hào hứng viết: "Tổng kết cuối năm. Hội những người ăn Tết với bộ đồ cũ chào nhau một cái coi nào". Trong ảnh, bạn gái cũ Nguyễn Quang Hải được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc. Chia tay Quang Hải vào tháng 7/2019, ai cũng nghĩ Nhật Lê quyết định chọn cuộc sống độc thân vui vẻ. Nhưng khoảng thời gian sau đó, cô lộ loạt hint hẹn hò lần lượt với các chàng trai như Harry Hưng (đến từ Bắc Ninh) hay P.T (nickname Lô), quản lý một quán bar có tiếng ở Đà Nẵng. Cô gái thứ 2 trong danh sách bạn gái cũ Quang Hải chính là Huỳnh Anh. Trên trang cá nhân mới đây, cô khoe ảnh đi lễ chùa cùng với gia đình. Hiện Huỳnh Anh đang ở Nha trang, chuẩn bị đón Tết bên người thân. Ngày 12/5/2020, Quang Hải chính thức công khai bạn gái mới sau khi chia tay Nhật Lê. Đó là Huỳnh Anh (SN 1999, đến từ Nha Trang, Khánh Hòa). Nhưng đến đầu tháng 11/2020, Huỳnh Anh bất ngờ bị tố là tiểu tam, chen chân vào chuyện tình cảm của một cô gái khác. Cũng khoảng thời gian đó, cô gái đến từ Khánh Hòa tiết lộ đã chia tay Quang Hải được 1 tháng. Một cô gái khác cũng nằm trong danh sách bạn gái Quang Hải chính là Huyền My. Dịp Tết Nguyên đán cận kề, cô nàng không khoe ảnh bản thân mà tập trung làm đẹp cho hội chị em. Về chuyện tình cảm, tháng 5/2022, Huyền My đã tổ chức hôn lễ tại Nghệ An với diễn viên hài Anh Tú. Đến tháng 9 cùng năm, đôi trẻ có đám cưới hoành tráng ở Sài Gòn. Huyền My bắt đầu gây chú ý kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Quang Hải, khoảng giữa tháng 12/2019. Thời gian đó, dù để lộ nhiều "hint" hẹn hò song Hải "Con" chưa từng công khai cô gái này. Đường ai nấy bước Quang Hải một thời gian, Huyền My chính thức công khai hẹn hò cùng diễn viên Anh Tú - Quán quân chương trình Cười Xuyên Việt 2016.

