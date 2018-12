Tạo dáng hở bạo trên đèo, 4 cô gái xinh đẹp nhận đủ gạch đá

Những ngày qua, bộ ảnh 4 cô gái ăn mặc phản cảm tạo dáng khiêu gợi trên một con đèo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Dù chưa rõ danh tính của 4 cô nàng cụ thể là gì nhưng hầu hết mọi người đều để lại những bình luận chỉ trích cho rằng cách ăn mặc cũng như tạo dáng của các cô gái trên không phù hợp với khung cảnh xung quanh. Nhiều dân mạng cho rằng, khung cảnh xuất hiện trong bức ảnh của nhóm 4 cô gái ăn mặc phản cảm này rất giống với đoạn đường đèo ở Việt Nam, điển hình như Hải Vân hay Ô Quy Hồ. Nếu đây là sự thật thì đó quả là một sự thiếu suy nghĩ của các cô gái này bởi nó không thích hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt. Sau khi được đăng tải, một số thông tin về bộ ảnh của 4 cô gái này cũng nhanh chóng được cư dân mạng phát hiện ra. Đó là nhóm bạn đến từ Đài Loan và địa điểm của họ chụp là đoạn đường đèo có độ cao trên 3.000 mét so với mực nước biển. Cũng theo những thông tin dân mạng tìm kiếm được, 4 cô gái này cùng chụp bộ ảnh có tên bộ ảnh có chủ đề "We live free, we live in Taiwan". Mục đích chụp ảnh của nhóm 4 cô gái này là muốn nâng cao ý thức bảo vệ những hòn đảo trên biển và cho mọi người thấy cảnh quan thiên nhiên ở Đài Loan rất đẹp. Trong bộ ảnh của 4 cô gái tới từ Đài Loan, ngoài những bức ảnh có phần hở bạo quá mức cũng còn khá nhiều tấm hình kín đáo đẹp mắt. Được biết, bộ ảnh trên đã được thực hiện từ tháng 8/2018 nhưng gần đây được một số fanpage ở Việt Nam đăng tải lại khiến dân mạng phản ứng khá gay gắt. Dù bộ ảnh được chụp với mục đích ý nghĩa nhưng nhiều dân mạng vẫn bày tỏ ý kiến rằng, 4 cô gái có thể tạo hình kín đáo hơn, vừa đẹp mà vẫn toát lên được thông điệp mà họ muốn truyền tải. Cùng ngắm nhìn một số bức ảnh kín đáo của nhóm 4 gái đến từ Đài Loan bị dân mạng ném đã vì ăn mặc phản cảm tạo dáng trên đường đèo.

Những ngày qua, bộ ảnh 4 cô gái ăn mặc phản cảm tạo dáng khiêu gợi trên một con đèo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Dù chưa rõ danh tính của 4 cô nàng cụ thể là gì nhưng hầu hết mọi người đều để lại những bình luận chỉ trích cho rằng cách ăn mặc cũng như tạo dáng của các cô gái trên không phù hợp với khung cảnh xung quanh. Nhiều dân mạng cho rằng, khung cảnh xuất hiện trong bức ảnh của nhóm 4 cô gái ăn mặc phản cảm này rất giống với đoạn đường đèo ở Việt Nam, điển hình như Hải Vân hay Ô Quy Hồ. Nếu đây là sự thật thì đó quả là một sự thiếu suy nghĩ của các cô gái này bởi nó không thích hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt. Sau khi được đăng tải, một số thông tin về bộ ảnh của 4 cô gái này cũng nhanh chóng được cư dân mạng phát hiện ra. Đó là nhóm bạn đến từ Đài Loan và địa điểm của họ chụp là đoạn đường đèo có độ cao trên 3.000 mét so với mực nước biển. Cũng theo những thông tin dân mạng tìm kiếm được, 4 cô gái này cùng chụp bộ ảnh có tên bộ ảnh có chủ đề "We live free, we live in Taiwan". Mục đích chụp ảnh của nhóm 4 cô gái này là muốn nâng cao ý thức bảo vệ những hòn đảo trên biển và cho mọi người thấy cảnh quan thiên nhiên ở Đài Loan rất đẹp. Trong bộ ảnh của 4 cô gái tới từ Đài Loan, ngoài những bức ảnh có phần hở bạo quá mức cũng còn khá nhiều tấm hình kín đáo đẹp mắt. Được biết, bộ ảnh trên đã được thực hiện từ tháng 8/2018 nhưng gần đây được một số fanpage ở Việt Nam đăng tải lại khiến dân mạng phản ứng khá gay gắt. Dù bộ ảnh được chụp với mục đích ý nghĩa nhưng nhiều dân mạng vẫn bày tỏ ý kiến rằng, 4 cô gái có thể tạo hình kín đáo hơn, vừa đẹp mà vẫn toát lên được thông điệp mà họ muốn truyền tải. Cùng ngắm nhìn một số bức ảnh kín đáo của nhóm 4 gái đến từ Đài Loan bị dân mạng ném đã vì ăn mặc phản cảm tạo dáng trên đường đèo.