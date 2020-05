Tái xuất trong MV của Hòa Minzy, "Hân tuesday" khiến dân tình mê mẩn

Kể từ cuối năm 2018, cái tên Karen Nguyễn đã gây ấn tượng mạnh với khán giả với vai " Hân Tuesday" đáng ghét nhất trong lịch sử nhạc Việt khi tham gia vũ trụ “ADODDA” của nữ ca sĩ Hương Giang qua 4 MV. Thậm chí, khi nhắc đến tên cô, khán giả ít khi nhớ đến cái tên Karen Nguyễn hay Kiều Diễm (tên thật của cô) mà chỉ nhớ tới cái tên Gia Hân trong MV của Hương Giang vì vai diễn quá ấn tượng. Trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Karen Nguyễn lại bền bỉ đóng vai tiểu tam, phá nát hạnh phúc gia đình của Nam Phương hoàng hậu và vua Bảo Đại. Tưởng đâu sau khi nhận combo cú tát từ hoa hậu Hương Giang, Hân Tuesday sẽ nhận được bài học nhớ đời thì ngờ đâu, cô nàng lại "xuyên không" về quá khứ vào vai Lý Lệ Hà để phá gia đình của vua Bảo Đại. Khi vua Bảo Đại bị thoái vị và ra Hà Nội làm việc, với tính đào hoa có sẵn, "phế đế" chỉ mải mê đuổi theo những bóng hồng khác và bỏ mặc Nam Phương cùng các con ở cung An Định. Trong thời gian này, ông đã gặp lại Lý Lệ Hà (do Karen Nguyễn thủ vai) và bất chấp sự soi xét của mọi người để công khai mối quan hệ với người tình cũ. Karen Nguyễn tên thật là Nguyễn Kiều Diễm, sinh năm 1993 từng tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn sân khấu. Karen đang hoạt động tại TP HCM với vai trò diễn viên trong nhiều dự án như "Thứ hạng của sao", "Lộc phát", "Thanh xuân ký"… Ngoài ra, Karen Nguyễn còn là mẫu ảnh, gương mặt quảng cáo và là một beauty blogger. Karen Nguyễn từng đạt các giải thưởng: Nữ sinh tài năng cuộc thi Miss Áo Dài 2013, Miss Photo cuộc thi Phụ Nữ Thời Đại 2013. Về nhan sắc, Karen thu hút người xem bằng vẻ đẹp sắc sảo, vóc dáng khoẻ khoắn hiện đại. Cô nàng thường xuyên lựa chọn cho mình những trang phục năng động nhưng cũng không kém phần quyến rũ, nóng bỏng. Nhìn qua những hình ảnh được đăng tải trên Facebook cá nhân, có thể thấy Karen Nguyễn có thân hình khá cân đối nhờ vào việc tập gym, được biết đây cũng chính là đam mê của mình. Mời quý độc giả xem video: KHÔNG THỂ CÙNG NHAU SUỐT KIẾP - HOÀ MINZY (ft. MR. SIRO) | OFFICIAL MUSIC VIDEO - Nguồn: Youtube

