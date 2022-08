Tài xế cho trẻ em ngồi nóc ô tô “hóng gió”, netizen bất an

Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip những đứa trẻ ngồi nóc ô tô để hóng gió khi chiếc xe đang di chuyển trên đường khiến không ít người hoảng sợ. Theo clip, trên đường quốc lộ có dải phân cách cứng phân chia làn đường, một chiếc xe ô tô 5 chỗ màu trắng di chuyển trên đường và mở cửa sổ trời. Điều đáng nói là có 3 đứa trẻ đã đứng nhoài hẳn người ra khỏi nóc xe, thoải mái chơi đùa ngắm cảnh xung quanh trong khi chiếc xe vẫn đang di chuyển. Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết cư dân mạng đều bức xúc và hoảng sợ khi tài xế cho những đứa trẻ trèo lên nóc ô tô để hóng gió như vậy, tình huống lái xe nguy hiểm này khiến không ít người bất an. Dưới bài đăng không ít cư dân mạng còn chia sẻ thêm những hình ảnh trẻ em ngồi nóc ô tô tương tự do mình bắt gặp trên đường. Trong bức ảnh này, tài xế cũng mở cửa sổ trời cho các cháu bé hóng gió dù bên cạnh là 1 chiếc xe khách đang chạy. Với sự “ sáng tạo” của các bậc phụ huynh, ngày nay cửa sổ trời lại là vị trí hiệu quả cho trẻ em hóng mát, thò đầu ra cho bớt say xe. Chính vì vậy, hình ảnh những đứa trẻ đùa vui, hò hét thò đâu ra trên nóc ô tô không còn là quá xa lạ. Nhiều người cho rằng việc con em mình đứng chơi, thò đầu ra ngoài cho mát như vậy không vấn đề gì vì họ chạy chậm, các em nhỏ đứng chơi cũng không ảnh hưởng đến người lái. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã có nhiều trường hợp trẻ em gặp tai nạn khi thò đâu lên của sổ trời trong khi phương tiện vẫn đang lưu thông. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bởi có rất nhiều tình huống không ngờ có thể xảy ra. Người lớn chiều trẻ con một cách mù quáng khi cho trẻ chui người qua cửa sổ trời và chơi đùa khi ô tô đang di chuyển khiến cư dân mạng vừa bất an vừa bức xúc. Các bậc phụ huynh cần thay đổi suy nghĩ, không để con trẻ tự thò ra trên nóc ô tô mà phải ngồi đúng vị trí, thắt dây an toàn khi tham gia giao thông. Ảnh: Tổng hợp

