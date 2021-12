Sướng như trợ lý Ngọc Trinh được tặng quà Giáng Sinh "khủng"

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh là một trong những "đại gia" chịu chi của showbiz Việt. Không chỉ "đắp tiền vào người" mình, cô còn chẳng ngần ngại mua quà cáp đắt tiền cho người bên cạnh mình. Điển hình như cô trợ lý Thúy Kiều. Thúy Kiều, cô nàng trợ lý Ngọc Trinh có lẽ là chịu khoe quà cáp của chủ tịch nhất. Lần nào cô nàng hé lộ quà cáp, lần đó dân mạng lại choáng. Lần gần nhất Thúy Kiều khoe quà là đôi giày Nike Air Force được chính tay Ngọc Trinh tặng. Đây là quà Giáng sinh sớm của cô trợ lý của nữ hoàng nội y. Hội mê giày thông tin, đôi giày mà Ngọc Trinh tặng Thúy Kiều giá rẻ nhất cũng là 2 triệu đồng. Dân mạng cũng phát hiện ra, không chỉ trợ lý Thúy Kiều mà dì Huệ - một người giúp việc trong nhà Ngọc Trinh cũng được cô tặng đôi giày tương tự cho dịp Giáng Sinh. Tưởng Thúy Kiều được tặng giày hàng hiệu đã là đắt thì nhầm to. Món quà giá trị nhất mà cô giúp việc này nhận được từ "nữ hoàng nội y" là chiếc xe hơi tiền tỷ, hồi tháng 2 mới đây. Đó là thời gian Thúy Kiều tạm nghỉ làm, về quê một quãng ngắn. Để "dụ dỗ" cô giúp việc quay lại, Ngọc Trinh không tiếc tay mua ngay xe hơn ngót nghét 1,2 tỷ. Qua cách nói chuyện, tương tác trên mạng xã hội, có thể thấy Ngọc Trinh thân thiết, yêu quý Thúy Kiều như người trong gia đình. Nữ hoàng nội y từng tiết lộ, cô cưng chiều trợ lý là vì cô ấy chăm chỉ và rất hiểu ý mình. Ngọc Trinh cũng từng khoe Thúy Kiều nấu ăn rất ngon, chịu khó mày mò các món ăn lành, có lợi cho sức khỏe và dáng vóc của cô. Thúy Kiều thậm chí còn được "chủ tịch" thưởng nóng 10 triệu vì tìm được thực đơn phù hợp. Nhiều người đã so sánh sự cưng chiều của Ngọc Trinh dành cho Thúy Kiều với tình cảm đại gia quận 7 Đoàn Di Băng dành cho bà vú trẻ trung, xinh đẹp nhận lương 120 triệu/tháng. Nếu như bà vú của Đoàn Di Băng khá kín tiếng thì quản gia của "nữ hoàng nội y" lại là người cởi mở trên MXH. Thúy Kiều có 72.000 lượt theo dõi trên Instagram và thường dùng kênh này để khoe chuyện nhỏ chuyện to liên quan đến cuộc sống cũng như khoe ảnh Ngọc Trinh. Mời quý độc giả xem video: Ngọc Trinh "Cương Quyết Và Nổ Lực Với Lựa Chọn Của Mình" - Nguồn: YAN News

