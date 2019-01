Sự thật về “thánh nữ” mặc hở hang giữa trời lạnh 9 độ C

Những ngày qua, thời tiết ở miền Bắc đặc biệt ở Hà Nội giảm xuống thấp, có thời điểm còn có 9 độ C vì vậy ra đường nhiều người, khăn áo kín mít để giữ ấm nhưng tấm ảnh " thánh nữ" ăn mặc hở hang ra phố khiến nhiều người phải tỏ ra ái ngại. Cụ thể, tấm ảnh một cô gái quyến rũ trong chiếc váy mỏng đi ngoài đường khi trời Hà Nội khá lạnh được 1 fanpage chia sẻ với caption: "Động lực nào giúp chị em có thể ăn mặc sexy ra đường giữa cái lạnh 9 độ C của Miền Bắc", khiến nhiều người bất ngờ. Ngay sau khi bức ảnh của "thánh nữ ăn mặc hở hang" dưới thời tiết lạnh 9 độ C của Hà Nội được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Vô vàn những ý kiến đã được CĐM gửi đi và đặc biệt nhiều người còn tò mò về danh tính của cô gái trong ảnh. 9 độ C mà vẫn mặc váy ngắn, lại còn lái xe máy nữa cô nàng này quả thật là "siêu nhân". Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng cô nàng này cố tình mặc vậy trong mùa đông để gây sự chú ý hay câu like. Sau khi tìm hiểu, nhiều dân mạng cho biết, nữ chính xuất hiện trong ảnh là Hoàng Thanh Thảo, sinh năm 1998. Thanh Thảo cũng bất ngờ khi biết hình ảnh của bị đang bị phát tán khắp nơi với cái caption do ai đó tự... bịa ra. Thảo chia sẻ đây chính là mình nhưng là mình của mùa hè chứ chẳng phải "siêu nhân" mình đồng da sắt bất chấp cái lạnh miền Bắc để diện váy gây chú ý. Theo Thanh Thảo cho biết, nếu xem kĩ bức ảnh thì các bạn sẽ thấy ở góc, một người phụ nữ cũng đang mặc trang phục mùa hè. Bức ảnh được phát tán với nội dung sai lệch khiến Thanh Thảo nhận được một số bình luận tiêu cực và cả khiếm nhã. Nhiều người đặc biệt chú ý vào những bức ảnh mà cô bạn này bị đánh giá là ăn mặc hở hang. Thanh Thảo sở hữu 3 vòng gợi cảm nên trông rất cuốn hút trong những chiếc váy cúp ngực. Nhiều người cũng đặt nghi vấn cô bạn đã phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, nâng mũi nhưng Thanh Thảo chia sẻ cô bạn chỉ từng làm răng còn lại, tất cả đều là vẻ đẹp tự nhiên.

