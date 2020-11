Streamer giàu nhất Việt Nam phát "cẩu lương", dân FA nhìn mà thèm

Siêu đám cưới của " streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis và vợ trẻ 2k2 Xoài Non trở thành sự kiện được nhiều người mong ngóng. Trước khi có cái kết đẹp như hiện tại cặp đôi chênh lệch 13 tuổi này đã "phát cẩu lương" qua loạt hình ảnh tình tứ, "lầy lội" khiến dân tình chỉ biết ngậm ngùi theo dõi. Chuyện tình "chú - cháu" của Xemesis và Xoài Non đã được thả tim ầm ầm vì quá đỗi dễ thương không khác gì trong truyện hay những bộ phim tình cảm. Thời điểm Xemesis công khai cô bạn gái Xoài Non, người hâm mộ tỏ ra thích thú với cô bạn vừa xinh xắn lại dễ thương của anh chàng nhưng ngỡ ngàng khi biết cô nàng kém Xemesis tận... 13 tuổi. Có lẽ vì chênh lệch tuổi quá nhiều nên bản thân Xemesis phải trẻ con trở lại để hợp với cô bạn gái xinh đẹp này. Trên trang cá nhân cặp đôi hot nhất MXH này liên tục chia sẻ loạt hình ảnh nhí nhố, lầy lội và nhận về sự quan tâm cực lớn từ dân mạng. Xemesis cho biết anh và bạn gái gặp nhau tại một sự kiện về game, cả hai đã trúng "tiếng sét ái tình" từ đó. Kể từ khi công khai bạn gái, Xemesis thường xuyên "khoe" cô ấy lên trang cá nhân, anh chàng gọi bạn gái với cái tên thân mật "Xoài Non". Nhiều fan hâm mộ khá lo lắng về khoảng cách tuổi tác của Xemesis và bạn gái, chính điều này cũng từng khiến Xemesis trăn trở bởi là cả một khoảng cách về thế hệ, sở thích, đam mê và kể cả cách ăn nói cũng khác nhau rất nhiều. Xemesis còn khẳng định bạn gái hiện tại là người đầu tiên anh chàng dắt về ra mắt mà được sự đồng ý từ bố mẹ. Được sự chấp thuận của hai bên gia đình, cặp đôi đã quyết định đến việc kết hôn. Và vào ngày 14/11, tròn 1 năm kể từ đám hỏi, đám cưới của Xemesis và Xoài Non sẽ diễn ra, cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng. Mời độc giả xem video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

