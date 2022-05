Sơn Tùng bị xóa MV, netizen bất ngờ với động thái của Hải Tú

Dù chưa ra mắt được sản phẩm gây ấn tượng nhưng thời gian qua, Hải Tú được mệnh danh là gà cưng của Sơn Tùng. Sau ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm vào đầu năm 2021, hot girl Hải Tú hầu như không có bất cứ động thái nào trên mạng xã hội. Hơn 3 tháng "ở ẩn" sau một bài đăng vào tháng 2/2022, Hải Tú bất ngờ có động thái mới. Cô gửi lời cảm ơn người hâm mộ. "Tú thật sự biết ơn và trân trọng những món quà này vô cùng. Mọi người tuyệt vời lắm ạ!!! Thank you so much for your love and support", cô viết. Kèm theo đó là bức ảnh gái xinh nhận được vô số quà, thư từ người hâm mộ gửi tặng. Động thái này của "nàng thơ" công ty Sơn Tùng M-TP làm chủ tịch lập tức gây chú ý lớn. Đây cũng là động thái đầu tiên của Hải Tú khi công ty chủ quản vướng loạt lùm xùm. Nhiều người cũng tò mò về việc khi nào 9X mới quay trở lại showbiz. Trở lại scandal của Sơn Tùng. Theo đó, MV There's No One At All của "sếp" ra mắt hôm 28/4 vừa qua lập tức bị dư luận phản ứng gay gắt vì chứa nội dung bạo lực, cổ súy hành vi tự sát. Đến ngày 5/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định xử phạt Sơn Tùng 70 triệu đồng (căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo). Kèm theo đó, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu Công ty TNHH M-TP Entertainment của Sơn Tùng có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình There's No One At All; nộp lại số lợi thu được từ MV; tháo gỡ bản ghi hình here's No One At All dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số. Đến trưa 6/5, Sơn Tùng M-TP và phía công ty M-TP Entertainment đã cho tiêu hủy toàn bộ MV There's No One At All trên nền tảng YouTube ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Ngoài ra, Sơn Tùng M-TP viết tâm thư, gửi lời xin lỗi và tuyên bố ngưng phát hành MV. Tuy là lần hiếm hoi, Sơn Tùng M-TP lên tiếng vì những ồn ào chỉ trích trong suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật, nhưng nhiều khán giả không chấp nhận lời xin lỗi này.

