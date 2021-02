Soi dàn Hoa khôi của loạt trường đại học toàn hot girl

Bùi Phương Nga là Hoa khôi trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2017. Ấn tượng ban đầu của nhiều người khi gặp hot girl này là vẻ đẹp thanh lịch, dễ thương đúng lứa tuổi. Ngoài danh hiệu Hoa khôi trường Đại học kể trên, Phương Nga từng xuất sắc dành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Hiện tại, cô đang có một tình yêu rất đẹp với nam diễn viên Bình An. Nguyễn Hoài Phương Anh là Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018. Chưa dừng lại đó, nữ sinh sinh năm 1999 này còn giành danh hiệu Người đẹp thời trang Hoa hậu Việt Nam. Với nhan sắc và thần thái hơn người, Nguyễn Hoài Phương Anh luôn biết cách để tỏa sáng mỗi sự kiện xuất hiện. Nguyễn Hà My chính là Hoa khôi của trường Đại học Ngoại thương năm 2019. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, thần thái riêng, nhiều dân mạng cho rằng hot girl 10X này có nét đẹp rất khác biệt trong “rừng” những mỹ nhân hiện tại. Ngoài danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2019, Hà My từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và dừng chân ở Top 35. Đỗ Thị Khánh Linh - Hoa khôi trường Đại học Bách khoa Hà Nội gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tựa nữ thần và dễ khiến người đối diện xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ đẹp, Khánh Linh còn sở hữu sự thông minh, tài năng và cô xứng đáng trở thành Hoa khôi trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020. Phạm Nguyễn Bảo Ngọc trở thành Hoa khôi của Học viện Ngân hàng năm 2019. Với chiều cao 1m73 cùng nét đẹp dịu dàng, Bảo Ngọc chiếm cảm tình của rất nhiều người. Với chiều cao 1m77, gương mặt đẹp, thần thái “không đùa được đâu”, Nguyễn Thị Thanh Khoa đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi hoa khôi Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019. Thanh Khoa còn là mỹ nhân đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019 (World Miss University). Không chỉ vậy, người đẹp nói trên còn lọt vào Top 5 hạng mục Top Asian Fashion Model of The Year 2014 tại Lễ trao giải Fashion Asia 2014 và Top 10 Hoa khôi Áo dài 2016. Mời quý độc giả đón xem thêm video: 3 mỹ nhân tên Hà của showbiz Việt: Sắc đành đòi 1 tài đành họa 2! - Nguồn: SaoStar

