Vừa đăng quang, Hoa khôi ĐH Luật Hà Nội chiếm sóng MXH

Với phong thái tự tin, trả lời ứng xử lưu loát, ngoại hình xinh đẹp ấn tượng, nữ sinh Nguyễn Sương Mai đã trở thành Hoa khôi Đại học Luật Hà Nội trong cuộc thi Charm of Law năm 2020. Hoa khôi ĐH Luật hiện là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Luật Chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội, trước đó cô nàng là cựu học sinh trường THPT Chuyên Chu Văn An Hà Nội. Ngoài danh hiệu hoa khôi, cô còn giành thêm giải Hoa khôi Trí tuệ. Cô gái 20 tuổi cao 1,66 m, nặng 49 kg và có số đo 3 vòng 80-58-88. Sương Mai từng sở hữu thành tích học tập đáng nể như: á khoa đầu vào khối chuyên Sử, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội); giải ba HSG quốc gia môn Lịch sử năm học 2017-2018,... Nàng hot girl của trường Luật mang vẻ dịu dàng, cá tính khi sở hữu nụ cười duyên, sống mũi cao và gương mặt trái xoan. Sương Mai cũng rất ưa chuộng phong cách trang điểm, làm tóc theo kiểu phương Tây. Ngoài việc học trên lớp, từ thời phổ thông, Mai còn làm mẫu ảnh, đóng MV quảng cáo và tập kinh doanh online. Chia sẻ về dự định của bản thân, Sương Mai muốn hoàn thành tốt việc học, trang bị cho mình kỹ năng, kiến thức cần thiết và hoàn thành tốt nhiệm vụ dưới cương vị của một hoa khôi. Sương Mai hiện cũng là mẫu ảnh nhờ ngoại hình duyên dáng, nụ cười đẹp và biểu cảm tốt trước ống kính. Nữ sinh trường đại học Luật đã xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang ấn tượng. Thần thái cuốn hút chính là điểm cộng lớn của cô gái 20 tuổi này. Mỗi bức ảnh của Sương Mai đều nhận về lượng like "khủng". Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: 3 mỹ nhân tên Hà của showbiz Việt: Sắc đành đòi 1 tài đành họa 2! - Nguồn: SaoStar

Với phong thái tự tin, trả lời ứng xử lưu loát, ngoại hình xinh đẹp ấn tượng, nữ sinh Nguyễn Sương Mai đã trở thành Hoa khôi Đại học Luật Hà Nội trong cuộc thi Charm of Law năm 2020. Hoa khôi ĐH Luật hiện là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Luật Chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội, trước đó cô nàng là cựu học sinh trường THPT Chuyên Chu Văn An Hà Nội. Ngoài danh hiệu hoa khôi, cô còn giành thêm giải Hoa khôi Trí tuệ. Cô gái 20 tuổi cao 1,66 m, nặng 49 kg và có số đo 3 vòng 80-58-88. Sương Mai từng sở hữu thành tích học tập đáng nể như: á khoa đầu vào khối chuyên Sử, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội); giải ba HSG quốc gia môn Lịch sử năm học 2017-2018,... Nàng hot girl của trường Luật mang vẻ dịu dàng, cá tính khi sở hữu nụ cười duyên, sống mũi cao và gương mặt trái xoan. Sương Mai cũng rất ưa chuộng phong cách trang điểm, làm tóc theo kiểu phương Tây. Ngoài việc học trên lớp, từ thời phổ thông, Mai còn làm mẫu ảnh, đóng MV quảng cáo và tập kinh doanh online. Chia sẻ về dự định của bản thân, Sương Mai muốn hoàn thành tốt việc học, trang bị cho mình kỹ năng, kiến thức cần thiết và hoàn thành tốt nhiệm vụ dưới cương vị của một hoa khôi. Sương Mai hiện cũng là mẫu ảnh nhờ ngoại hình duyên dáng, nụ cười đẹp và biểu cảm tốt trước ống kính. Nữ sinh trường đại học Luật đã xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang ấn tượng. Thần thái cuốn hút chính là điểm cộng lớn của cô gái 20 tuổi này. Mỗi bức ảnh của Sương Mai đều nhận về lượng like "khủng". Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: 3 mỹ nhân tên Hà của showbiz Việt: Sắc đành đòi 1 tài đành họa 2! - Nguồn: SaoStar