Sốc nặng trước nhan sắc thật và ảo của vợ hai Minh Nhựa

Không hoạt động nghệ thuật cũng như có liên quan gì tới giới showbiz thế nhưng vợ hai Minh Nhựa vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Điều này đến không chỉ bởi cô là vợ của một đại gia mà còn bởi nhan sắc gây tranh cãi cùng thói chơi hàng hiệu đáng nể phục. Mới đây, vợ hai Minh Nhựa bất ngờ bị cộng đồng mạng cho rằng quá lạm dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh khi những bức hình báo chí chụp lại bị "đào" lại, so sánh giữa ảnh tự đăng và ảnh bị đăng. Không có sự trợ giúp của các app làm đẹp, trông Mina Phạm già hơn hẳn so với chồng đại gia. Khuôn mặt thô bạnh, đôi mắt sâu mệt mỏi và quầng thâm mắt khiến Mina Phạm trông khá tệ. Hơn thế nữa, nước da sạm và chảy khiến phu nhân đại gia ngành nhựa như già hơn hẳn so với tuổi thật. Bên ngoài, mái tóc của cô cũng xơ xác chứ chẳng hề bóng mượt như ảnh. Trên ảnh, Mina Phạm sở hữu khuôn mặt V-line chuẩn hot girl thế nhưng bên ngoài lại phần hàm khá thô, má phúng phính. Những tấm ảnh Mina Phạm được tag hay bị báo chí chụp lại chứng minh cho việc cô quá lạm dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Đúng là thật - ảo có sự khác biệt quá lớn. Để có được khuôn mặt thon gọn hơn như trong ảnh, chắc hẳn Mina Phạm đã phải chỉnh ảnh mỏi tay. Khuôn mặt tròn vành vạnh thay bằng trái xoan thế kia cơ mà. Đôi mắt của vợ hai Minh Nhựa cũng không to và long lanh như trong ảnh. Bên cạnh sự hỗ trợ từ các phần mềm chỉnh sửa ảnh, Mina còn thường xuyên sử dụng kính giãn tròng. Trước Tết Nguyên đán 2020, Mina Phạm tung bộ ảnh theo phong cách cổ trang với khuôn mặt cứng đơ khiến ai nhìn cũng phải hết hồn. Trông cô không khác gì búp bê hỏng bằng nhựa.Vợ Minh Nhựa từng sử dụng hình ảnh của một blogger nước ngoài rồi photoshop thành hình của mình khiến chính chủ nhân phải lên tiếng. Sau sự cố "sống ảo" muối mặt, Mina Phạm giữ im lặng nhưng vẫn chăm chỉ đăng ảnh khác xa đời thực. Xem thêm clip: Tiểu sử Mina Phạm: Vợ hai của Minh Nhựa và lùm xùm sống ảo trên MXH - Nguồn: Youtube

