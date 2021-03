Sợ mối mọt, gia chủ có thiết kế giường ngủ "đi vào lòng đất"

Bình thường, giường ngủ được làm bằng gỗ hay có thể làm bằng nhựa giả gỗ. Tuy nhiên, đổ bê tông để làm giường là điều mới đây khiến nhiều người chú ý. Mới đây, trên một diễn đàn bàn luận về nội thất, nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh chiếc giường được làm từ bê tông kiên cố trong góc phòng. Nếu như giường bằng gỗ là điều quá đỗi quen thuộc, giường bằng sắt cũng được cho là bình thường, thì một chiếc giường bằng bê tông lại là chuyện lạ lẫm, thậm chí kì quặc trong suy nghĩ của nhiều người. Theo như những hình ảnh được cung cấp trong quá trình xây chiếc giường. Gia chủ quả thực là người khá chu đáo và cẩn thận khi thực hiện trình tự và bài bản các bước như thi công một công trình, từ lựa chọn vật liệu xây dựng, làm trụ, lắp đặt cốt thép, đổ bể tông, ốp đá và cuối cùng là hoàn thiện chiếc giường. Chỉ sau một thời gian ngắn chia sẻ, hình ảnh chiếc giường bằng bê tông đã thu hút nhiều bình luận trái chiều từ các thành viên trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, việc thiết kế giường bằng bê tông khiến căn phòng trở lên lạnh lẽo, giấc ngủ cũng không được đảm bảo, chưa kể gây ra nhiều bất tiện trong việc vệ sinh nhà cửa. Tuy nhiên, một số thành viên khác lại cho biết, đây là thiết kế giường ngủ rất phổ biến của người miền Tây Nam Bộ, đề cao sự mát mẻ và chắc chắn. Khi thiết kế ra chiếc giường như vậy, chủ nhà cũng đã tính toán đến các phương pháp bảo vệ để đảm bảo sự an toàn khi có trẻ nhỏ hoặc cách để vệ sinh phần không gian khuất ở gầm giường như sử dụng robot lau nhà hoặc máy hút bụi cỡ nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng mạng bắt gặp chiếc giường được xây bằng bê tông như thế này. Trước đó, cũng từng có nhiều trường hợp giường được chủ nhà đúc bằng bê tông nguyên khối hoặc tự tay xây bằng gạch do không có đủ kinh phí để mua giường. Không chỉ có giường được xây bằng bê tông, trước đó nhiều thành viên trên mạng xã hội còn bị ấn tượng bởi chiếc tủ được làm bằng vật liệu trên. Mời quý độc giả xem video: Vụ bé rơi từ tầng 12a: Nhà chung cư rất cần lắp lưới an toàn - Nguồn: VTV24

