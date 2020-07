Hết hồn với chiếc giường ngủ, dân tình nhìn thôi khỏi muốn nằm

Rắn là một trong những loài bò sát đáng sợ khiến nhiều người phải giật mình. Cũng chính vì vậy, trong tiềm thức của nhiều người luôn nhủ rằng khi thấy loài bò sát này ở đâu tốt nhất là tránh xa. Mới đây trên MXH, chiếc giường ngủ lại được in hình hoa văn cả một đàn trăn đang cuộn mình mới được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây sốc cho nhiều người. Thoạt nhìn chiếc giường ngủ này ắt hẳn tim của nhiều người sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, đặc biệt những người có nỗi sợ với rắn. Toàn bộ phần chăn và gối đều là hình ảnh "siêu thực" của đàn trăn đang bò lên nhau, nhìn cảnh tượng này thì thực sự chẳng ai muốn ngả lưng vào. Dưới dòng bình luận dân mạng còn tìm ra đủ bộ sưu tập cho bộ chăn gối đầy bò sát này, kèm theo lời khẳng định, chỉ cần nhìn cảnh này cũng đủ ngất lên ngất xuống 7 ngày, thà thức còn hơn là nằm lên đây. Trước đó, dân mạng còn đăng tải không ít những chiếc giường được phủ lên bằng những tấm ga trải giường kinh dị khiến nhiều người bị ám ảnh. Joker được thể hiện vô cùng chân thực trên bộ chăn ga. Chiếc giường có sứ mệnh mang đến giấc ngủ ngon nhưng bộ ga kinh dị phá hoại đi tất cả. Nhìn bộ chăn ga này nhiều dân mạng để lại bình luận: "Ngủ với chiếc giường này tối kiểu gì cũng bị bóng đè". Một bộ ga giường với máu me kinh dị từng được dân mạng truy tìm. Nhìn tưởng là vết bẩn nhưng ai ngờ đây là những họa tiết được in sẵn trên bộ chăn ga. Mời quý độc giả xem video: Nổi mụn chi chít vì lười vệ sinh chăn ga gối đệm thường xuyên - Nguồn: ANTV

