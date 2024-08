“Say mê” cô gái Việt, chàng trai Pháp về hẳn Việt Nam cưới vợ

Chuyện tình giữa chị Nguyễn Thị Xuân (44 tuổi, người dân tộc Tày ở Yên Bái) và anh Bertrand Le Garrec (60 tuổi, đến từ nước Pháp) khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Vì tình yêu, anh Bertrand đã chuyển đến Việt Nam sinh sống, cùng chị Xuân mua đất, xây nhà, mở homestay kinh doanh du lịch nơi vùng đất núi rừng Tây Bắc. Chị Nguyễn Thị Xuân, khi mới 23 tuổi, đã là goá phụ khi chồng cùng quê không may qua đời do tai nạn lao động. Trước áp lực cơm áo gạo tiền, nuôi con nhỏ khi ấy mới 3 tuổi, chị Xuân phải lao vào làm việc quần quật, cố gắng kiếm tiền. Năm 2017, khi con trai đã lớn hơn, chị Xuân quyết định theo người quen xuống Hà Nội tìm việc. Khoảng thời gian xuống Hà Nội làm việc, chị Xuân có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, làm quen với những người bạn mới, trong đó có anh Bertrand Le Garrec - người có 37 năm làm thuyền trưởng tàu viễn dương, đã ly hôn và có 3 con trưởng thành. Cả 2 quen nhau qua một ứng dụng kết bạn trên mạng. Cặp đôi có khoảng thời gian 3 năm hẹn hò trước khi "về chung nhà" dưới sự tác thành, chúc phúc của gia đình, bạn bè, đặc biệt là con trai chị Xuân. Lần đầu đến quê vợ ở Yên Bái, anh Bertrand không ngại khó, nhanh chóng hòa nhập cuộc sống thôn quê. Anh bán một căn nhà ở Pháp, sang ở hẳn Việt Nam. Họ chung tiền mua đất, xây nhà, mở homestay kinh doanh du lịch để vừa có nguồn thu, vừa có thể sống những ngày tháng an yên, thư giãn giữa núi rừng Tây Bắc. Hàng năm, anh Bertrand sẽ cùng vợ đi tảo mộ chồng cũ, cùng cắt cỏ, chỉnh trang phần mộ tinh tươm. Anh còn nhắc chị Xuân phải ra thăm mộ 3 lần mỗi năm thay vì chỉ 1 lần, lo lắng người đã khuất tủi buồn. Một góc căn homestay của anh Bertrand và chị Xuân. (Ảnh: FBNV)

Chuyện tình giữa chị Nguyễn Thị Xuân (44 tuổi, người dân tộc Tày ở Yên Bái) và anh Bertrand Le Garrec (60 tuổi, đến từ nước Pháp) khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Vì tình yêu, anh Bertrand đã chuyển đến Việt Nam sinh sống, cùng chị Xuân mua đất, xây nhà, mở homestay kinh doanh du lịch nơi vùng đất núi rừng Tây Bắc. Chị Nguyễn Thị Xuân, khi mới 23 tuổi, đã là goá phụ khi chồng cùng quê không may qua đời do tai nạn lao động. Trước áp lực cơm áo gạo tiền, nuôi con nhỏ khi ấy mới 3 tuổi, chị Xuân phải lao vào làm việc quần quật, cố gắng kiếm tiền. Năm 2017, khi con trai đã lớn hơn, chị Xuân quyết định theo người quen xuống Hà Nội tìm việc. Khoảng thời gian xuống Hà Nội làm việc, chị Xuân có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, làm quen với những người bạn mới, trong đó có anh Bertrand Le Garrec - người có 37 năm làm thuyền trưởng tàu viễn dương, đã ly hôn và có 3 con trưởng thành. Cả 2 quen nhau qua một ứng dụng kết bạn trên mạng. Cặp đôi có khoảng thời gian 3 năm hẹn hò trước khi "về chung nhà" dưới sự tác thành, chúc phúc của gia đình, bạn bè, đặc biệt là con trai chị Xuân. Lần đầu đến quê vợ ở Yên Bái, anh Bertrand không ngại khó, nhanh chóng hòa nhập cuộc sống thôn quê. Anh bán một căn nhà ở Pháp, sang ở hẳn Việt Nam. Họ chung tiền mua đất, xây nhà, mở homestay kinh doanh du lịch để vừa có nguồn thu, vừa có thể sống những ngày tháng an yên, thư giãn giữa núi rừng Tây Bắc. Hàng năm, anh Bertrand sẽ cùng vợ đi tảo mộ chồng cũ, cùng cắt cỏ, chỉnh trang phần mộ tinh tươm. Anh còn nhắc chị Xuân phải ra thăm mộ 3 lần mỗi năm thay vì chỉ 1 lần, lo lắng người đã khuất tủi buồn. Một góc căn homestay của anh Bertrand và chị Xuân. (Ảnh: FBNV)