Xoài Non đi biển diện trang phục không bao giờ trùng lặp

Xoài Non ưa chuộng váy áo nhiều khoảng hở, đặc biệt mỗi lần đi biển nghỉ dưỡng cùng bạn bè, gia đình. Có thân hình gợi cảm với vòng eo dưới 60 cm, Xoài Non không ngại khoe body mỗi khi có dịp đi biển. Hot girl sinh năm 2002 đầu tư trang phục không trùng lặp mỗi khi lên hình, giúp cô khoe triệt để đường cong cùng vòng eo phẳng. Trang phục đi biển của Xoài Non thường đến từ các local brand Việt với mức giá bình dân. Mỗi khi đăng tải hình vi vu, người đẹp sinh năm 2002 này được nhiều khán giả hỏi chỗ mua trang phục. Crop top kết hợp cùng chân váy, quần shorts được Xoài Non ưa chuộng vì giúp tôn ngực và vòng eo. Xoài Non còn có bộ sưu tập đầm ngắn bám sát các xu hướng của giới trẻ. Thiết kế đầm tua rua theo phong cách Y2K giúp Xoài Non trông mảnh mai hơn chiều cao 1,6 m. Váy áo tông hồng với những điểm nhấn bắt mắt được Xoài Non bổ sung liên tục vào tủ đồ để trông vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Để tôn mái tóc sáng màu, làn da trắng, hot girl 10X thường xuyên diện trang phục có màu sắc nổi bật.

