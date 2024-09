Sau thời gian ở ẩn, Lê Công Vinh hé lộ con đường học hành

Mới đây, hình ảnh cựu tuyển thủ Lê Công Vinh xuất hiện trong lớp học chứng chỉ huấn luyện viên đã gây sốt mạng xã hội. Cùng lứa với cựu cầu thủ gốc Nghệ An, cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã là HLV trưởng. Cựu tiền vệ Phạm Thành Lương đang là trợ lý cho HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, Lê Công Vinh đã được bầu làm lớp trưởng trong khóa học huấn luyện viên chứng chỉ C AFC/VFF diễn ra tại sân Pleiku của CLB HAGL. Đây là khóa học chứng chỉ C AFC/VFF đầu tiên theo chương trình phối hợp giữa LĐBĐVN và LĐBĐ Nhật Bản từ ngày 12/9 đến 24/9. Trong sự nghiệp của mình, tiền đạo sinh năm 1985 từng thi đấu cho các CLB SLNA (2004-2008, 2013-2014), Hà Nội T&T (2009-2013), Leixoes của Bồ Đào Nha (2009), Consadole Sapporo của Nhật Bản (2013) và Bình Dương (2015-2016). Công Vinh có tổng cộng 206 lần ra sân và ghi 118 bàn thắng tại V.League. Còn ở cấp độ đội tuyển, Công Vinh từng góp mặt trong đội hình U20 Việt Nam, U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Cựu tiền đạo xứ Nghệ đang giữ kỷ lục là cầu thủ ra sân và ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử ĐTQG Việt Nam với 85 trận đấu cùng 51 pha lập công trong khoảng từ năm 2004 đến 2016 trước khi từ giã sự nghiệp. Công Vinh sở hữu 3 Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007. Sau khi giải nghệ, Công Vinh giữ chức quyền Chủ tịch CLB TP.HCM giai đoạn 2017-2018. Tháng 6 năm 2018, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh thành lập học viện bóng đá CV9. Tới thời điểm hiện tại, học viện CV9 vẫn hoạt động và vừa trở thành thành viên của Liên Đoàn Bóng Đá TPHCM. Ngoài công việc về bóng đá, ca sĩ Thủy Tiên - vợ của Công Vinh từng chia sẻ anh còn kinh doanh bất động sản và thu tiền tỉ. Dấu ấn của Công Vinh là cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

