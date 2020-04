Sau scandal với đàn chị Midu, streamer Linh Ngọc Đàm tâm sự đầy bất ngờ

Mới đây, trên trang cá nhân, streamer Linh Ngọc Đàm bất ngờ có những trải lòng về chuỗi scandal vừa qua mà cô gặp phải. Kèm với đó, cô đăng tải loạt hình ảnh buồn bã. "Em đang trải qua những chuỗi ngày khó khăn, sợ hãi và lo âu. Nhưng từng lời an ủi, động viên, bênh vực của mọi người Linh đều đọc cả. Từng lời chửi bới em cũng đọc luôn..." "...Đối với những người ghét em, em chỉ muốn nói là em không đáp trả ai, cũng không đối đầu ai, việc duy nhất em làm là cố gắng bảo vệ bản thân và gia đình. Đối với những người thương em, em nhớ mãi..." "...Đối với những người tới tận nơi tặng em một cái ôm, một cốc rượu, một cái nắm tay. Sau này bất cứ lúc nào mọi người cần ngược lại em, em luôn sẵn sàng. You have my word" - Linh Ngọc Đàm viết. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ đã ngay lập tức an ủi, hy vọng nữ streamer sẽ mạnh mẽ vượt qua được thời gian đầy thử thách này.Nữ streamer Linh Ngọc Đàm cũng nửa đùa nửa thật cho rằng dạo này nhìn lại bản thân cô hơi giống cô gái trầm cảm. Linh Ngọc Đàm (sinh năm 1996) là nữ streamer có tiếng tại Việt Nam. Bên cạnh công việc livestream game, cô nàng còn làm vlog, quay clip vui nhộn cùng một số đồng nghiệp của mình như Quang Cuốn, Misthy,... Có khiếu hài hước cùng khuôn mặt xinh đẹp, Linh Ngọc Đàm sở hữu một số lượng lớn người hâm mộ. Trang cá nhân của cô hiện có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Thời gian gần đây, Linh Ngọc Đàm vướng phải một loạt các scandal như lộ clip nóng, bị bắt vì sử dụng bóng cười và tố hot girl Midu sống hai mặt, giả tạo. Cô nàng phủ nhận tin đồn lộ clip sex, cho biết đó hoàn toàn là sản phẩm của photoshop. Còn về chuyện sử dụng bóng cười với Quang Cuốn, Linh Ngọc Đàm nhận sai và xin lỗi người hâm mộ, tuy nhiên cô tiết lộ sự việc xảy ra từ hồi tháng 1, khi chưa có lệnh cách ly. Về việc "phốt" ngọc nữ Midu sống giả tạo, Linh Ngọc Đàm cho hay đó là tin đồn thất thiệt. Scandal này với Linh Ngọc Đàm gây ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng và hình tượng Midu xây dựng bấy lâu nay. Mời quý độc giả xem thêm clip: Streamer Linh Ngọc Đàm chính thức lên tiếng về hình ảnh bị bắt vì tụ tập hút bóng? - Nguồn: Youtube

