Sau màn cầu hôn, Đoàn Văn Hậu và bạn gái tình tứ dạo phố

Mới đây Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị "team qua đường" bắt gặp khoảnh khắc tình tứ dạo phố. Cặp đôi mặc đơn giản, khẩu trang che kín mặt Văn Hậu. Mặc dù bịt khẩu trang kín mít nhưng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bạn gái vẫn bị phát hiện ra bởi chiều cao nổi bật. Chuyện tình của Văn Hậu và Hải My gây sốt mạng xã hội. Cầu thủ quê Thái Bình chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn sau 3 năm yêu nữ sinh Đại học Luật. Cặp đôi có 3 năm yêu nhau, Doãn Hải My là người đồng hành cùng Văn Hậu ở mọi khoảnh khắc ý nghĩa. Trước đó không lâu, họ đã kỉ niệm tròn 3 năm hẹn hò. Cả hai chính thức công khai hẹn hò ngày 15/8/2022. Thời điểm đó quản lý của Doãn Hải My công bố thông tin này. Lần đầu tiên Văn Hậu công khai xuất hiện bên cạnh Doãn Hải My là ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam ngày 20/11/2020. Sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi đã có những cột mốc quan trọng và nâng mối quan hệ lên một cấp độ mới. Văn Hậu từng dẫn Hải My về quê nhà Thái Bình. Cô không ngần ngại vào bếp phụ giúp việc nội trợ cùng bố mẹ Văn Hậu. Mối quan hệ của họ được gia đình, bạn bè và người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Hải My từng nhận xét, cô cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh Văn Hậu. Ảnh: Tổng hợp

Mới đây Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị "team qua đường" bắt gặp khoảnh khắc tình tứ dạo phố. Cặp đôi mặc đơn giản, khẩu trang che kín mặt Văn Hậu. Mặc dù bịt khẩu trang kín mít nhưng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bạn gái vẫn bị phát hiện ra bởi chiều cao nổi bật. Chuyện tình của Văn Hậu và Hải My gây sốt mạng xã hội. Cầu thủ quê Thái Bình chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn sau 3 năm yêu nữ sinh Đại học Luật. Cặp đôi có 3 năm yêu nhau, Doãn Hải My là người đồng hành cùng Văn Hậu ở mọi khoảnh khắc ý nghĩa. Trước đó không lâu, họ đã kỉ niệm tròn 3 năm hẹn hò. Cả hai chính thức công khai hẹn hò ngày 15/8/2022. Thời điểm đó quản lý của Doãn Hải My công bố thông tin này. Lần đầu tiên Văn Hậu công khai xuất hiện bên cạnh Doãn Hải My là ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam ngày 20/11/2020. Sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi đã có những cột mốc quan trọng và nâng mối quan hệ lên một cấp độ mới. Văn Hậu từng dẫn Hải My về quê nhà Thái Bình. Cô không ngần ngại vào bếp phụ giúp việc nội trợ cùng bố mẹ Văn Hậu. Mối quan hệ của họ được gia đình, bạn bè và người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Hải My từng nhận xét, cô cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh Văn Hậu. Ảnh: Tổng hợp