Sau ly hôn, vợ cũ Huy Cung ngày càng thể hiện độ giàu có

Huy Cung và bà xã hot girl Linh My tổ chức đám cưới ngày 9/12/2018. Nhưng cuộc hôn nhân này đã kết thúc sau hơn 2 năm chung nhà. Lý do chia tay được vlogger đình đám đưa ra là vì họ không hợp nhau trong suy nghĩ và lối sống. Về phần Linh My cho biết, cả hai đều thuận tình với quyết định này. Mới đây, vợ cũ Huy Cung khiến ai nấy trầm trồ khi khoe ngôi nhà mới tậu ở Hà Nội. Được biết, đây cũng là tài sản mà sau này cô sẽ để lại cho quý tử. "Một ngôi nhà nhỏ xinh đang hoàn thiện với tất cả tâm huyết, nhà là nơi để về, để nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc vất vả, nhà là tổ ấm", hot girl trường Báo một thời bày tỏ. Ngôi nhà của Linh My được thiết kế rất chi hiện đại, tiện nghi với phòng bếp rộng rãi để cô có thể thoả sức sáng tạo các món ngon. Chia sẻ về không gian sống hiện đại, Linh My cho biết muốn truyền cảm hứng tích cực đến tất cả mọi người, đặc biệt là những single mom rằng: "Chúng ta có thể làm được tất cả những gì mà mình mong ước. Chúng ta có thể thành công. Chúng ta không bao giờ cô đơn và chúng ta thật tuyệt vời". Ngắm nghía qua một vài hình ảnh căn nhà của Linh My, không ít netizen cho rằng cô đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để xây nên. Kể từ sau ly hôn, single mom tập trung phần lớn cho công việc và chăm lo cho cậu con trai. Linh My hiện làm việc trong lĩnh vực làm đẹp và còn là bà chủ spa. Cô dành phần lớn thời gian cho công việc. Từ nhan sắc đến công việc, cuộc sống của cô được nhận xét ngày càng "lên". Sau chia tay, Huy Cung - Linh My đều lựa chọn đi trên con đường riêng của mình nhưng họ vẫn dành cho nhau những lời tốt đẹp và tập trung chăm sóc con trai chung. Bên cạnh thời gian dành cho công việc và chăm con trai, Linh My cũng tìm đến những chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng bạn bè. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

