Hậu chia tay chồng, gái xinh Linh My chẳng ngại mặc táo bạo

Trên Facebook, hot girl Linh My - vợ cũ vlogger đình đám giới trẻ Huy Cung mới đây hào hứng chia sẻ hình ảnh về bản thân. Khoảnh khắc ghi lại, cựu gái xinh trường Báo khéo khoe hình thể nóng bỏng trong bộ bikini màu trắng. Trong thời trang mát mẻ, Linh My tạo dáng ở tư thế gợi cảm khi ngồi chễm chệ trên bệ cao của một nhà tắm. Đính kèm, Linh My rắc thính: "Cho em một lon bò húc thẳng vào tim anh". Hình ảnh Linh My khiến ai đi qua cũng không thể không like, thả tim. Mọi người hết lời ngợi khen, trầm trồ trước sắc vóc chuẩn "gái một con trông mòn con mắt" của Linh My. Nếu để ý kỹ mọi người dễ dàng nhận ra, kể từ sau ly hôn Huy Cung, cựu hot girl trường báo tích cực hơn trên đường đua khoe ảnh quyến rũ. Linh My không ngần ngại phô diễn hình thể quyến rũ trong thời trang mát mẻ. Mỗi lần "lên sóng'' là Linh My lại khiến mọi người xuýt xoa trước sắc vóc chuẩn không cần chỉnh. Linh My sở hữu thân hình mảnh mai, vòng nào ra vòng đấy. Để có được nhan sắc "gái một con trong mòn con mắt", Linh My đã phải tập luyện kết hợp ăn uống hợp lý. Ngoài ra trước đó, Linh My có dao kéo "nhè nhẹ" một số bộ phận: nâng mũi, nhấn mí mắt.

