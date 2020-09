Sau khi bị so sánh với đàn em Mie, DJ Trang Moon nói gì?

Trang Moon tên thật là Hà Quỳnh Trang, sinh năm 1993 ở Hà Nội. Cô nổi tiếng sau khi tham gia chương trình The Remix 2015 và cùng đội với Sơn Tùng M-TP. Gần đây, DJ Trang Moon tham gia vào King of Rap và nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ DJ bộc bạch, cô nhận được lời mời của nhà sản xuất từ hồi tháng 7. Vai trò của DJ là khuấy động cảm xúc người nghe với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng ở King Of Rap, Trang Moon còn thêm nhiệm vụ là hỗ trợ diễn cho các bạn thí sinh để thêm phần hứng khởi cho phần thi của mình được hiệu quả hơn. Cùng với King Of Rap, gameshow cùng dòng nhạc được chiếu cùng khung giờ là Rap Việt đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý trên MXH. Sức hút của cả hai chương trình khiến Mie - DJ của Rap Việt và Trang Moon - DJ của King Of Rap lên bàn cân. Mới đây khi được hỏi về sự so sánh giữa mình và Mie, Trang Moon cho biết: "Mình cũng biết được tới sự so sánh đó, cũng có đọc qua lúc đầu nhưng giờ thì quá bận để đọc tiếp. Thay vì khó chịu mình lại thấy vui vì khi bạn được đem lên bàn cân, bạn còn là người quan trọng đó chứ (cười). Và mình thì luôn tôn trọng đồng nghiệp, những người luôn cố gắng trong nghề. Trừ một người mình không coi là đồng nghiệp ra. Mong không bao giờ bị so sánh với người đó". Với những bình luận chê nhan sắc của mình trên sóng, Trang Moon phản hồi: "Nói thật lòng, Trang không quan tâm lắm về điều đó. Góc máy hay hình ảnh là do ekip sản xuất thực hiện, và mỗi người có cảm nhận đẹp- xấu khác nhau... Nếu như khán giả nhận xét về khả năng DJ của Trang Moon thì Trang xin đón nhận, tiếp thu và chỉnh sửa. Còn bàn về nhan sắc đẹp xấu, hay là góc máy quay nọ kia, thì Trang chỉ cười cho qua chuyện thôi chứ không bận lòng đâu". Nữ DJ King Of Rap cho biết thêm. Trang Moon bật mí thêm bản thân vẫn đang đi tìm câu trả lời chính thức cho câu hỏi "tình cảm của cô hiện tại như thế nào, đã tìm được một nửa chưa?". Cùng với việc đi tìm chân ái, Trang Moon không quên những ấp ủ của mình trong hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Trang Moon từng đạt giải DJ xuất sắc châu Á tại Korean Culture Entertainment Awards 2016 và từ đó luôn là một cái tên nổi bật trong giới DJ nữ. Sau đó, cô nàng là gương mặt quen thuộc của những chương trình DJ trên sóng truyền hình cũng như loạt sự kiện lớn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Khi phụ nữ làm DJ - Nguồn: KÊNH VTC14

