Sau drama “trà xanh”, nhan sắc Hải Tú bị “soi” chi tiết kém sắc

Tối qua (10/11) mạng xã hội được phen xôn xao vì Hải Tú chính thức lộ diện bên Sơn Tùng sau hơn 9 tháng vướng ồn ào "trà xanh". Đây là lần đầu tiên Lê Quang Hải Tú lộ diện sau gần một năm kể từ ồn ào đó, hình ảnh này được chính "sếp" và Kay Trần đăng tải nhân dịp sinh nhật công ty. Không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện trở lại của hot girl Hải Tú, neizen còn nhanh chóng "soi" ra loạt chi tiết kém sắc của cô nàng sau thời gian ở ẩn khá lâu. Từ cách lên đồ, make up và tóc tai của "nàng thơ" ngày nào khiến netizen không khỏi thất vọng. So sánh hình ảnh mới chia sẻ với trước đây có thể thấy, cô nàng có phần khác lạ, thậm chí được nhận xét kém sắc hơn so với ngày đầu mới thành "gà cưng" nhà Sơn Tùng. Cổ tay của nàng hot girl sinh năm 1995 đeo một chiếc đồng hồ giản dị, ngoài ra không có phụ kiện cầu kỳ đính kèm. Hình ảnh của Hải Tú khiến netizen đỏ cả mắt để tìm vì quá thiếu nổi bật trong khung hình. Mái tóc của Hải Tú cũng là điểm làm nhiều người lo ngại vì sợi tóc lưa thưa, không đều, đặc biệt ở vùng đỉnh đầu lộ rõ mảng trắng. Ngoài ra, một số nhận xét "gà cưng" Sơn Tùng cũng có vẻ gầy hơn trước. Từng là người mẫu ảnh lâu năm, Hải Tú của trước đây rất chú trọng đến trang phục, tóc tai và make up khác hẳn với hình ảnh tái xuất mới đây. Phong độ có phần giảm sút của Hải Tú sau quãng thời gian biệt tăm trên MXH khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tháng 1/2021, Hải Tú bất ngờ vướng tin đồn là "trà xanh" trong lùm xùm chia tay của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Thời điểm đó, Hải Tú bị chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội, thậm chí còn có hội nhóm anti-fan của cô với hàng nghìn thành viên. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Vừa bị chê mặt mộc, Hải Tú lại lộ clip được dàn vệ sĩ hộ tống chỉ để xem chủ tịch biểu diễn - Nguồn: Yan News

