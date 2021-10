Hậu drama “trà xanh”, Sơn Tùng M-TP tái xuất với mái tóc cực lạ

Im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội bấy lâu sau drama "trà xanh", Sơn Tùng M-TP bất ngờ tái xuất khi đi "comment dạo" trên Facebook bạn thân. Nhưng điều khiến netizen bất ngờ nhất với nam ca sĩ này đó chính là mái tóc anh đang sở hữu. Chẳng biết do 90 ngày giãn cách hay do thay đổi phong cách mà ca sĩ Sơn Tùng M-TP làm ai ai cũng phải "choáng" với mái tóc dài thượt tha đến lạ. Sau màn tái xuất với mái tóc lạ của Sơn Tùng M-TP, netizen cho rằng kiểu tóc này của "chủ tịch M-TP Entertainment" lấy cảm hứng của chính thần tượng của anh là G-Dragon. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng vì trong mùa dịch, Sơn Tùng cũng không thoát khỏi cảnh tóc dài như bao người. Anh không thể tự cắt tóc ở nhà mà để dài tự nhiên và cột lại phía sau. Vốn có gu ăn mặc rất khác biệt, Sơn Tùng M-TP không ngại thử nghiệm phong cách có phần nữ tính. Nam ca sĩ diện áo thun trắng phối cùng cardigan màu hường “bánh bèo" nhưng không kém phần năng động, trẻ trung. Không thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn "lầy" như ngày nào. Nếu như nữ nhân viên công ty viết dòng trạng thái khá "deep" khi cảm ơn "Sếp" đã giúp cô ngày càng trưởng thành, biết nói lời cảm ơn - xin lỗi thì anh chỉ nhắn lại một câu đầy mùi "cà khịa" Người hâm mộ không khỏi phấn khích vì đã rất lâu không được thấy Sơn Tùng M-TP xuất hiện và thi nhau năn nỉ giọng ca "Hãy trao cho anh" ngừng ở ẩn và có cập nhật mới thường xuyên hơn. Dù ở ẩn khá lâu nhưng có thể thấy sức hút của Sơn Tùng M-TP chẳng hề thuyên giảm. Bài đăng gần nhất của anh trên Instagram là vào tháng 7, đó là bức ảnh chụp cùng Kay Trần và bày tỏ mong muốn mau hết dịch để “hẹn hò” cùng người bạn thân. Sơn Tùng M-TP và ca sĩ Thiều Bảo Trâm chia tay sau khoảng thời gian 8 năm yêu không công khai. Nguyên nhân dẫn đến chuyện cặp đôi tan vỡ bị nhiều người đồn đoán là do "trà xanh" (người thứ 3) xen vào tình cảm của cả hai. Người vướng nghi vấn là nhân vật "trà xanh" này không ai khác chính là cô nàng Hải Tú - nữ chính trong MV "Chúng ta của hiện tại", đồng thời là diễn viên độc quyền của công ty Sơn Tùng. Sơn Tùng đã có phát ngôn đề cập đến chuyện tình cảm giữa anh và cô gái đã "dành cả thanh xuân cho anh". Phát ngôn "thương em" của Sơn Tùng M-TP giữa ồn ào "đường ai nấy đi" với Thiều Bảo Trâm khiến dân mạng xôn xao. Nhiều cư dân mạng để lại những bình luận bày tỏ sự đồng cảm và tôn trọng phát ngôn cũng như cuộc sống riêng tư của nam ca sĩ. Giọng ca gốc Thái Bình còn lấn sân sang TikTok. Anh thực hiện nhiều video thú vị và tạo nên xu hướng mới cho giới trẻ. Tuy nhiên, không giống những TikToker khác, Sơn Tùng M-TP không hoạt động quá thường xuyên mà lựa chọn tạo nên nội dung chất lượng, mới lạ cho người hâm mộ. Vì tình hình dịch Covid-19, các hoạt động nghệ thuật đều phải hoãn lại. Muộn rồi mà sao còn cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng trước khi bùng dịch, anh phát hành tháng 4/2021. Trong lúc chờ đợi nam ca sĩ quay trở lại, các Sky chỉ có thể liên tục “cày view” MV cũ.

Mời quý độc giả xem video: SƠN TÙNG M-TP | MUỘN RỒI MÀ SAO CÒN | CALL TO ACTION/Sơn Tùng M-TP Official





