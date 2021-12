Bạn gái cũ Quang Hải chăm chỉ lộ ảnh bên tình mới

Sau mối tình không được công khai với cầu thủ Quang Hải, "cô chủ tiệm nail" Huyền My đã tìm được tình yêu mới bên diễn viên Anh Tú. Ngay khi khẳng định là hoa có chủ, trên trang cá nhân bạn gái cũ Quang Hải thỉnh thoảng lại khoe ảnh tình tứ cùng nửa kia. Mới đây, "cô chủ tiệm nail" gây chú ý khi khoe loạt ảnh tình tứ cùng bồ mới. Trong khoảnh khắc này, cặp đôi quấn chăn và Huyền My hôn bạn trai cực ngọt. "Trên đời này có 2 thứ mà anh không thể bỏ lỡ. Một là em và 2 cũng là em", gái xinh Huyền My viết. Ở phần bình luận, ngoài ghen tị khi cặp trai đẹp gái xinh được đón Giáng sinh cùng nhau, người yêu mến còn mong cả 2 nhanh chóng báo tin hỷ, về chung một nhà. Được biết, bạn trai mới của Huyền My là diễn viên quen thuộc trong làng giải trí Việt, được gọi bằng biệt danh “hot boy làng hài”. Nguyễn Anh Tú từng đạt Quán quân Cười xuyên Việt năm 2016. Trong khi đó, Huyền My lại nổi tiếng nhờ từng nghi vấn dính tin đồn yêu Quang Hải. Sau khi âm thầm chia tay, cô nàng mới xác nhận từng hẹn hò với cầu thủ Quang Hải. Trên trang cá nhân của chàng trai này cũng thường xuyên khoe ảnh tình bể bình bên gái xinh Huyền My. Huyền My sinh năm 1997, quê ở Nghệ An. Cô sinh ra trong gia đình có bố làm công chức, mẹ kinh doanh. Bản thân Huyền My làm chủ một tiệm làm móng, từng học ngành thiết kế đồ họa. Huyền My từng học tại ĐH FPT, cô nàng gây chú ý khi sở hữu ngoại hình khá xinh xắn, đáng yêu. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

