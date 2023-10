Sau cầu hôn, Đoàn Văn Hậu “ghi điểm” với nhà vợ tương lai

Mới đây hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Doãn Hải Lâm - em trai út Doãn Hải My. Anh chia sẻ hình ảnh thân thiết bên cạnh em vợ tương lai cùng lời chúc mừng sinh nhật ấm áp. Hình ảnh cho thấy Đoàn Văn Hậu vòng tay ôm vai cậu em đầy tình cảm, nhắc nhở Hải Lâm nhớ đưa ra điều ước trước khi thổi nến mừng tuổi mới. Ngoài ra, Văn Hậu còn đưa em trai Doãn Hải My đi chơi cùng, đặc biệt ở các trò chơi được giới trẻ yêu thích như game bắn súng, ném bóng, cưỡi ngựa... Sự chân thành và quan tâm của Văn Hậu đã giúp anh ghi điểm trong mắt gia đình vợ chưa cưới. Đây không phải lần đầu Đoàn Văn Hậu thân thiết với gia đình Doãn Hải My. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh và người thân hai bên nên thường xuyên có những động thái thân thiết với gia đình của nhau. Trong quá khứ, không ít lần Văn Hậu còn cùng Hải My dẫn các em của cô nàng đi chơi. Cuối tháng 9/2023, Văn Hậu đã tổ chức buổi cầu hôn lãng mạn dành cho Doãn Hải My và nhận được cái gật đầu đồng ý của nàng. Gia đình Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng hoàn toàn ủng hộ chuyện tình của cặp đôi. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò từ năm 2020. Trải qua 2 năm yêu kín đáo và một năm công khai, cặp đôi tính đến chuyện lập gia đình. Ảnh: IGNV

