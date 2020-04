Sao nữ “Hậu duệ mặt trời” bản Việt hút thuốc phì phèo gây tranh cãi

Ngày 20.4 là sinh nhật tròn 30 tuổi của Cao Thái Hà. Trên Facebook cá nhân, ngay từ sớm nữ diễn viên " Hậu duệ mặt trời" bản Việt đã đăng tải một bức ảnh chụp bên bánh sinh nhật và rất nhiều hoa để ghi dấu kỷ niệm. Ngay lập tức, Cao Thái Hà nhận được hàng ngàn lượt "like" và bình luận chúc mừng đón tuổi mới. Chỉ sau đó ít giờ, diễn viên "Hậu duệ mặt trời" tiếp tục chia sẻ lên Instagram cá nhân một clip đang phì phèo hút thuốc với trạng thái là "sung". Hình ảnh nữ diễn viên mặc áo t-shirt trắng kết hợp cùng quần short giản dị, toát lên vẻ trẻ trung đáng yêu. Có thể thấy cô đang ở bên cạnh những người bạn rất thân nên vô tư nói cười và biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên khán giả không khỏi sốc khi thấy nữ diễn viên vốn gắn liền với hình ảnh hiền dịu thục nữ... bất ngờ cầm thuốc hút trước ống kính. Ngay sau khi clip hút thuốc phì phèo của Cao Thái Hà được chia sẻ rộng rãi, nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng đã nổ ra. Một bộ phận lớn cho rằng "Mợ hai" đã có việc làm thiếu suy nghĩ, làm ảnh hưởng đến các fan nhỏ tuổi. Bên cạnh đó cũng có ý kiến bênh vực Cao Thái Hà khi đưa ra giải thích rằng thuốc lá không phải chất cấm và việc hút thuốc là quyền cá nhân của nữ diễn viên. Ngoài ra, nếu xem việc hút thuốc như một cách giải tỏa áp lực mà các nghệ sỹ thường phải đối mặt thì Cao Thái Hà chia sẻ video này cũng không đáng trách. Liên lạc với Cao Thái Hà trong đêm qua, đại diện truyền thông của nữ diễn viên cho biết, Cao Thái Hà sẽ sớm có phản hồi chính thức về sự việc thông qua một bài đăng đầy đủ quan điểm trên trang cá nhân. Cho đến sáng nay 21.4, Cao Thái Hà đã có chia sẻ chính thức về sự việc. Trên Facebook chính chủ, Cao Thái Hà viết lời ngỏ: "Sáng nay thức dậy thật sự rất hoang mang. Hôm qua là sinh nhật của Hà. Gần đây Hà stress vì phim mới và công việc kinh doanh nên Hà đã uống 1 ít bia, hút 1 điếu thuốc và Hà có đăng clip trên story mừng sinh nhật mình. Nếu như điều đó ảnh hưởng đến các bạn fan nhỏ và khán giả của Hà thì Hà thành thật xin lỗi". Cao Thái Hà sinh ngày 20.4.1990 tại Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo lý tưởng Nữ diễn viên gây ấn tượng tốt khi tham gia các phim: Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt, Bán chồng, Tiếng sét trong mưa... Sở hữu gương mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn, Cao Thái Hà từng đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi nhan sắc trong như: Người có làn da đẹp nhất trong cuộc thi Hoa khôi xứ Dừa, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2008, lọt vào top 5 cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011 và giải trình diễn trang sức đẹp nhất. Trên màn ảnh, Cao Thái Hà khá bạo dạn khi thực những cảnh nóng với bạn diễn nam nhưng ngoài đời thực cô lại sống bình dị và thầm lặng. Chính vì thế nữ diễn viên ít xuất hiện trên mạng xã hội hay vướng phải những thị phi showbiz. Về đời tư của nữ diễn viên khá đơn giản, Cao Thái Hà mới mua nhà rộng 82m2 ở quận 2, TP.HCM có giá khoảng 6 tỷ. Trước Cao Thái Hà, một số nghệ sỹ Việt cũng vấp phải ý kiến trái chiều tương tự như Hoa hậu Kỳ Duyên, Huỳnh Anh, Tuyết Ngọc, Quốc Khánh... Thói quen hút thuốc này có thể xuất phát từ nhiều lý do, nhưng dù lý do nào đi chăng nữa khi các sao Việt cầm điếu thuốc trên tay đã vô tình làm ảnh hưởng tới hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ.

