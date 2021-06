Sân trường có cây xoài, thầy giáo chưa biết mùi... đây là lý do

Đối với những cây xoài được trồng trong sân trường trở thành mục tiêu được nhiều học sinh nhắm tới. Vô vàn những chiêu trò được các bạn trẻ nghĩ ra để thưởng thức được loại quả nhìn thôi đã "ứa nước miếng" vì thèm. Mới đây, một thầy giáo đã khoe hình ảnh những quả xoài ở nơi mình đang công tác đi kèm câu chuyện nghe mà "đau lòng". Trên bài đăng, người thầy giáo trẻ hài hước chia sẻ: "Group có ai giáo viên mà trường có xoài hay hoa quả gì không? Năm nay là năm đầu tiên thầy cô biết vị quả xoài nó chua ngọt ra sao, vì mọi năm chỉ cần bằng 3 đầu ngón tay non choẹt là học sinh nó đã vặt sạch. Nhìn tụi nó ăn mà mình cũng cồn hết cả ruột!". Có thể thấy, cây xoài mọc ở sân trường này khá cao to, quả nào quả nấy cũng chín vàng ươm chứ không xanh lè xanh lét như mấy cây nơi khác. Do hiện tại đang là mùa dịch nên trường của thầy giáo trẻ trên bắt buộc phải cho học sinh nghỉ học hết. Đó cũng là lý do giúp cây xoài vẫn "bảo toàn" nguyên vẹn số quả như thế này. Bình luận về khoảnh khắc này, cư dân mạng hài hước cho hay: "Sau trường mình có cây chôm chôm. Quả nó mới ửng vàng thôi là học sinh tụi nó đã hái ăn hết rồi chứ chưa cần chín!" hay "Chắc thấy học sinh ăn thầy cũng thèm lắm, nhưng tự nhủ với lòng phải là một người giáo viên gương mẫu!".... Cách đây chưa lâu, dân mạng cũng ấn tượng với hình ảnh một ngôi trường cấp 3 tại Hà Nội có nhưng quả xoài chín rụng đầy dưới đất nhưng không ai thèm nhặt. Xem bài đăng về quả xoài trong group Facebook trên mà dân mạng không tin vào mắt mình. Trong ảnh, có thể thấy cảnh những quả xoài chín vàng nằm la liệt dưới sân, nhìn từ xa cứ tưởng đâu… lá vàng mùa thu rơi. Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng tag tên bạn bè cũ từng học chung trường vào để ôn lại kỷ niệm một thời. Số khác thì tỏ ra tiếc nuối và cho rằng học sinh trường Chu Văn An… ngoan quá, quả chín nhiều vậy mà không nhặt cũng uổng! Một vài hình ảnh hài hước khác liên quan đến cây xoài mọc ở trường mình được các bạn học sinh chia sẻ. Cá biệt hơn, có ngôi trường đại học nọ còn cấm sinh viên không được vặt xoài xanh vì tình trạng bị "mất trộm" quá nhiều. Mời độc giả xem video: Hội những nữ đại gia chơi hệ kim cương đỉnh của chóp: Trùm cuối không làm bạn thất vọng - Nguồn: YAN News

