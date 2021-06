Quả xoài màu hồng lên sóng, thanh niên hỏi bị netizen dọa xanh mặt

Bên cạnh những loại hoa quả bán theo mùa, thì quả xoài là thứ được lòng từ người trẻ đến người già, ăn sống - ăn chín, làm gỏi làm xoài lắc kiểu gì cũng ngon. Ngoại hình của các xoài thì ai cũng biết có 2 màu căn bản, màu xanh và vàng (khi chín). Vậy đã bao giờ bạn thấy một trái xoài màu... hồng chưa? Cụ thể, một chàng trai đăng clip khoe về hàng bán xoài trước Đại học Cần Thơ, điều đặc biệt ở chỗ thay vì bán những trái xoài chín vàng ươm hay xoài xanh sống, người bán bày ra những trái siêu to khổng lồ có màu hồng. Theo lời chàng trai, một trái xoài này đã có trọng lượng lên đến 1kg, xoài này không thiên về vị chua hay ngọt nên ăn muốn ngon hơn phải chấm kèm muối ớt. Khi chàng trai tò mò lên mạng hỏi đây là giống cây xoài gì, đã có vô số câu trả lời từ cư dân mạng khiến nhiều người hoang mang. Từ đây là xoài Úc, xoài Thái, thậm chí còn cho rằng đây là xoài Nhật có giá trị thực lên đến... hàng triệu đồng. Theo tìm hiểu, đây là xoài Ngọc Vân, hay nhiều người còn nói cho lẹ là xoài Đài Loan. Giống xoài này gây chú ý với vỏ ngoài hồng (hoặc tím), trái to. Tuy nhiên so với những giống xoài khác của Việt Nam như xoài cát thì độ ngon của loại xoài hồng này vẫn thua xa hơn nhiều. Khi cây xoài này còn xanh thì vỏ ngoài của nó có màu tím. Trái xoài trên chín sẽ gần chuyển sang màu hồng. Mời độc giả xem video: Hội những nữ đại gia chơi hệ kim cương đỉnh của chóp: Trùm cuối không làm bạn thất vọng - Nguồn: YAN News

Bên cạnh những loại hoa quả bán theo mùa, thì quả xoài là thứ được lòng từ người trẻ đến người già, ăn sống - ăn chín, làm gỏi làm xoài lắc kiểu gì cũng ngon. Ngoại hình của các xoài thì ai cũng biết có 2 màu căn bản, màu xanh và vàng (khi chín). Vậy đã bao giờ bạn thấy một trái xoài màu... hồng chưa? Cụ thể, một chàng trai đăng clip khoe về hàng bán xoài trước Đại học Cần Thơ, điều đặc biệt ở chỗ thay vì bán những trái xoài chín vàng ươm hay xoài xanh sống, người bán bày ra những trái siêu to khổng lồ có màu hồng. Theo lời chàng trai, một trái xoài này đã có trọng lượng lên đến 1kg, xoài này không thiên về vị chua hay ngọt nên ăn muốn ngon hơn phải chấm kèm muối ớt. Khi chàng trai tò mò lên mạng hỏi đây là giống cây xoài gì, đã có vô số câu trả lời từ cư dân mạng khiến nhiều người hoang mang. Từ đây là xoài Úc, xoài Thái, thậm chí còn cho rằng đây là xoài Nhật có giá trị thực lên đến... hàng triệu đồng. Theo tìm hiểu, đây là xoài Ngọc Vân, hay nhiều người còn nói cho lẹ là xoài Đài Loan. Giống xoài này gây chú ý với vỏ ngoài hồng (hoặc tím), trái to. Tuy nhiên so với những giống xoài khác của Việt Nam như xoài cát thì độ ngon của loại xoài hồng này vẫn thua xa hơn nhiều. Khi cây xoài này còn xanh thì vỏ ngoài của nó có màu tím. Trái xoài trên chín sẽ gần chuyển sang màu hồng.