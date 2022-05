Sân “Cẩm Phả” rực lửa ngày đội tuyển nữ Việt Nam đá chung kết

Tối ngày 21/5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận chung kết với đại kình địch Thái Lan trên SVĐ Cẩm Phả. Nhiều giờ trước khi trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra, đông đảo CĐV tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận như Hà Nội, Hải Phòng đã đổ về SVĐ Cẩm Phả. Ghi nhận của PV có mặt tại SVĐ Cẩm Phả, các CĐV mang trên mình màu ảo đỏ đến sân sớm để giữ vị trí ghế. Sức nóng của trận đấu chung kết có sự góp mặt của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nóng lên từng phút cả ngoài sân lẫn trên khán đài. Chia sẻ với PV, chị Đỗ Lan Hương (25 tuổi, Hạ Long) cho biết: "Mình phải thu xếp xong công việc nhà từ sáng để buổi trưa đi sang Cẩm Phả. Nỗi lo không được vào sân luôn canh cánh vì sức nóng của trận đấu này nên mình phải đi từ rất sớm để có cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội. Hy vọng Thanh Nhã và các đồng đội bảo vệ thành công HCV SEA Games 31". Còn trên khán đài, nhiều khán giả Việt Nam vào sân từ trận tranh giải ba giữa Philippines và Myanmar để giữ ghế. Công tác an ninh ngoài sân được thắt chặt. Các CĐV vào sân cổ vũ theo đúng định không được mang chai nhựa, vụ khí cũng như những vật gây nguy hiểm. Những túi đồ ăn được các CĐV chuẩn bị để ăn tối tạm lấy sức cổ vũ cho các cô gái đáng yêu của đội tuyển nữ Việt Nam. Những màn cổ vũ ấn tượng cũng đã được các CĐV sẵn sàng cho trận chung kết có đội tuyển nữ Việt Nam. Khâu an ninh được BTC SVĐ Cẩm Phả cũng như công an tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú ý. 1 màu đỏ ngập tràn SVĐ Cẩm Phả trước giờ đội tuyển nữ Việt Nam đá chung kết. Một hình ảnh đẹp trên SVĐ Cẩm Phả,

