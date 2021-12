Salim được bạn trai thiếu gia cầu hôn, lộ vòng 2 đầy nghi vấn

Cách đây không lâu, Salim khiến netizen chú ý khi công khai yêu thiếu gia tập đoàn may mặc lớn - Nguyễn Hải Long. Công khai yêu nhau chưa được bao lâu, mới đây nàng hot girl làm netizen không ngừng xôn xao trước hình ảnh được bạn trai cầu hôn lãng mạn. Đáng chú ý nhất, trong loạt ảnh này, hot girl Salim vướng phải nghi vấn đang mang thai bởi vóc dáng có nhiều phần khác biệt so với lúc trước. Đặc biệt, vòng 2 to bất thường của cô nàng chính là điểm khiến không ít fans nghi ngờ cô đang mang thai. Gương mặt và thân hình của gái xinh đều lộ rõ dấu hiệu tăng cân, chưa kể cô nàng cũng chọn cho mình một chiếc váy trắng rộng, che đi vóc dáng cùng vòng 2 lùm tùm. Được biết, địa điểm tổ chức lễ cầu hôn mà bạn trai Salim chuẩn bị tại một khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng. Trên story của hội bạn thân, rất nhiều hình ảnh được đăng tải cho thấy sự hoành tráng cũng lễ cầu hôn đáng mơ ước này. Những người bạn đều mặc dress code trắng, phần trang trí của buổi tiệc cũng được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Từ khi công khai yêu nhau, Salim và bạn trai thiếu gia thường xuyên lên sóng những khoảnh khắc ngọt ngào, du lịch khắp nơi. Theo thông tin tìm hiểu được, bạn trai của Salim là thiếu gia duy nhất của một tập đoàn may mặc lớn ở Việt Nam. Từ khi có tình yêu, nhan sắc của Salim được khen ngợi vì ngày càng thăng hạng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

