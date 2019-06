Ronaldo, Messi và các sao thể thao nhận bao nhiêu tiền từ quảng cáo

Roger Federer (86 triệu USD): Ở tuổi 38, Roger Federer vẫn chứng tỏ sức ảnh hưởng khủng khiếp của mình qua khả năng quảng bá thương hiệu. “Thu nhập ngoài” 86 triệu USD của tay vợt Thụy Sĩ đến từ các hợp đồng quảng cáo cho Rolex, Wilson hay Mercedes-Benz, vượt xa các ngôi sao thể thao khác. Thậm chí năm 2018, thương hiệu may mặc Nhật Bản Uniqlo đã phải “giữ chân” Federer bằng bản hợp đồng 10 năm trị giá 300 triệu USD. Tiger Woods (54 triệu USD): Kể từ khi chơi golf chuyên nghiệp năm 1996, Tiger Woods đã kiếm được 1,4 tỷ USD từ các nhà tài trợ. Năm 2006, Tiger Woods trở thành vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới với hơn 100 triệu USD nhận được từ những chức vô địch và hợp đồng quảng cáo. Hiện tại, anh đứng thứ 11 ở danh sách này với 63,9 triệu USD, trong đó có 54 triệu USD đến từ các nhà tài trợ. LeBron James (53 triệu USD): Tài năng của LeBron James đã được kiểm chứng nên việc hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Nike, Coca-Cola hay KIA Motors tìm đến tay ném NBA là điều dễ hiểu. “Bộ sưu tập” hợp đồng quảng cáo đem về cho LeBron James 53 triệu USD, góp phần giúp anh sở hữu vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng các vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Cristiano Ronaldo (44 triệu USD): Ronaldo luôn biết cách gây ấn tượng với các thương hiệu hàng đầu để thu về những hợp đồng quảng cáo. Tuy vậy, không thể phủ nhận kết quả kinh doanh vượt bậc của Nike hay Herbalife một phần nhờ công của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo cũng từng quảng cáo đồ lót cho Giorgio Armani nhưng hiện tại anh đang là chủ của thương hiệu đồ lót CR7. Lionel Messi (35 triệu USD): Tiền đạo của Barcelona vừa trở thành vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2019 và 35 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo chắc chắn góp phần không nhỏ vào thành công này. Lionel Messi thậm chí đã ký hợp đồng trọn đời với Adidas, có dòng sản phẩm riêng với hãng này. Ngoài ra, anh còn quảng cáo cho hàng loạt thương hiệu lớn như Gatorade, Huawei, Mastercard và Pepsi. Neymar (30 triệu USD): Cầu thủ đắt giá nhất thế giới luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ cũng như các nhãn hàng lớn. Ngoài sân cỏ, Neymar thu về khoảng 30 triệu USD tiền quảng cáo cho Nike, Red Bull, Gillette... Novak Djokovic (30 triệu USD): Mới đây, Ultimate Software đã chọn tay vợt người Serbia làm đối tác để quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, hợp đồng lớn nhất của Djokovic lại là Lacoste khi giá trị “bản giao kèo” được tiết lộ lên đến hàng chục triệu USD, bao gồm cả tiền thưởng hàng năm. Serena Williams (25 triệu USD): Serena Williams là vận động viên nữ hiếm hoi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, đến từ các thương hiệu lớn như Audemars Piguet, Gatorade hay Chase. Thậm chí, khoản thu này của cô chiếm phần lớn tổng thu nhập (29,2 triệu USD) và gấp gần 6 lần tiền lương, thưởng. Lewis Hamilton (10 triệu USD): Với việc vô địch giải F1 vào năm ngoái, Lewis Hamilton nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn. Anh “bắt tay” với Tommy Hilfiger để quảng bá cho dòng sản phẩm đồ lót và đồ bơi nam, hay mới đây nhất là kính râm hiệu Police. Bên cạnh đó, tay đua người Anh còn hợp tác với Puma, Sony, L'Oréal hay Mercedes-Benz. Anthony Joshua (10 triệu USD): Tay đấm 30 tuổi là một chuyên gia tiếp thị sản phẩm khi anh có khá nhiều nhà tài trợ, bao gồm Under Armour, Jaguar, Audemars Piguet… Dẫu vậy, thu nhập 10 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo của Joshua bị cho là thấp so với những gì anh thể hiện được trên võ đài.

Roger Federer (86 triệu USD): Ở tuổi 38, Roger Federer vẫn chứng tỏ sức ảnh hưởng khủng khiếp của mình qua khả năng quảng bá thương hiệu. “Thu nhập ngoài” 86 triệu USD của tay vợt Thụy Sĩ đến từ các hợp đồng quảng cáo cho Rolex, Wilson hay Mercedes-Benz, vượt xa các ngôi sao thể thao khác. Thậm chí năm 2018, thương hiệu may mặc Nhật Bản Uniqlo đã phải “giữ chân” Federer bằng bản hợp đồng 10 năm trị giá 300 triệu USD. Tiger Woods (54 triệu USD): Kể từ khi chơi golf chuyên nghiệp năm 1996, Tiger Woods đã kiếm được 1,4 tỷ USD từ các nhà tài trợ. Năm 2006, Tiger Woods trở thành vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới với hơn 100 triệu USD nhận được từ những chức vô địch và hợp đồng quảng cáo. Hiện tại, anh đứng thứ 11 ở danh sách này với 63,9 triệu USD, trong đó có 54 triệu USD đến từ các nhà tài trợ. LeBron James (53 triệu USD): Tài năng của LeBron James đã được kiểm chứng nên việc hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Nike, Coca-Cola hay KIA Motors tìm đến tay ném NBA là điều dễ hiểu. “Bộ sưu tập” hợp đồng quảng cáo đem về cho LeBron James 53 triệu USD, góp phần giúp anh sở hữu vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng các vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Cristiano Ronaldo (44 triệu USD): Ronaldo luôn biết cách gây ấn tượng với các thương hiệu hàng đầu để thu về những hợp đồng quảng cáo. Tuy vậy, không thể phủ nhận kết quả kinh doanh vượt bậc của Nike hay Herbalife một phần nhờ công của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo cũng từng quảng cáo đồ lót cho Giorgio Armani nhưng hiện tại anh đang là chủ của thương hiệu đồ lót CR7. Lionel Messi (35 triệu USD): Tiền đạo của Barcelona vừa trở thành vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2019 và 35 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo chắc chắn góp phần không nhỏ vào thành công này. Lionel Messi thậm chí đã ký hợp đồng trọn đời với Adidas, có dòng sản phẩm riêng với hãng này. Ngoài ra, anh còn quảng cáo cho hàng loạt thương hiệu lớn như Gatorade, Huawei, Mastercard và Pepsi. Neymar (30 triệu USD): Cầu thủ đắt giá nhất thế giới luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ cũng như các nhãn hàng lớn. Ngoài sân cỏ, Neymar thu về khoảng 30 triệu USD tiền quảng cáo cho Nike, Red Bull, Gillette... Novak Djokovic (30 triệu USD): Mới đây, Ultimate Software đã chọn tay vợt người Serbia làm đối tác để quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, hợp đồng lớn nhất của Djokovic lại là Lacoste khi giá trị “bản giao kèo” được tiết lộ lên đến hàng chục triệu USD, bao gồm cả tiền thưởng hàng năm. Serena Williams (25 triệu USD): Serena Williams là vận động viên nữ hiếm hoi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, đến từ các thương hiệu lớn như Audemars Piguet, Gatorade hay Chase. Thậm chí, khoản thu này của cô chiếm phần lớn tổng thu nhập (29,2 triệu USD) và gấp gần 6 lần tiền lương, thưởng. Lewis Hamilton (10 triệu USD): Với việc vô địch giải F1 vào năm ngoái, Lewis Hamilton nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn. Anh “bắt tay” với Tommy Hilfiger để quảng bá cho dòng sản phẩm đồ lót và đồ bơi nam, hay mới đây nhất là kính râm hiệu Police. Bên cạnh đó, tay đua người Anh còn hợp tác với Puma, Sony, L'Oréal hay Mercedes-Benz. Anthony Joshua (10 triệu USD): Tay đấm 30 tuổi là một chuyên gia tiếp thị sản phẩm khi anh có khá nhiều nhà tài trợ, bao gồm Under Armour, Jaguar, Audemars Piguet… Dẫu vậy, thu nhập 10 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo của Joshua bị cho là thấp so với những gì anh thể hiện được trên võ đài.