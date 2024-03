Rapper Pháo “đốt mắt” khi diện nội y hình đóa hoa mừng tuổi 21

Ngày 28/3, Pháo đăng ảnh mặc nội y hình đóa hoa nhân sinh nhật lần thứ 21. Cô nàng xuất hiện trong bộ ảnh với concept quyến rũ, gợi cảm. "Vẫn là tôi, 21 mùa trăng", cô chú thích. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng và khen ngợi sắc vóc của nữ rapper. Cô nàng để tóc thẳng, tạo dáng giữa rừng hoa tạo nên vẻ đằm thắm, bí ẩn. Điểm nhấn phần trang phục chính là nội y hình bông hoa cực kì độc đáo của cô nàng, tạo nên hình tượng gợi cảm nhưng không hề phản cảm. Rapper Pháo, tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang. Cô được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình “King of Rap”. Với chất giọng đặc biệt, hàng loạt ca khúc của Pháo đạt triệu view như “Ganh”, “Lạy ông lạy bà”, Ta là của nhau”… Gần đây, cô nàng kết hợp cùng nữ ca sĩ cùng tuổi Phương Mỹ Chi trong ca khúc "Vũ trụ có anh" đã đứng thứ hạng cao trên các bảng xếp hàng. Âm nhạc của cô được giới chuyên môn đánh giá cao, cũng như được nhiều người hâm mộ yêu mến. Sở hữu dáng người cao, thanh mảnh, rapper sinh năm 2003 yêu thích thiết kế hở vai, lộ lưng và vòng eo. So với hình tượng Pháo hồi 17 tuổi trên sân khấu King of Rap 2020, Pháo hiện tại chững chạc và trưởng thành hơn. Thơi trang của cô nàng rất đa dạng và mang nhiều màu sắc. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ bứt phá với nhiều ca khúc mới trong năm nay. Rapper từng chia sẻ cô hy vọng khán giả sẽ thấy được Pháo khác biệt như thế nào so với khi mới chập chững vào nghề.

