Ra công viên mặc cách ly toàn xã hội, cặp đôi bị công an "hỏi thăm"

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cặp đôi hẹn hò ở công viên bất chấp lệnh cách ly toàn xã hội. Không biết do quá nhớ nhau hay thèm đi chơi mà cặp đôi lại có hành động liều lĩnh, đánh cược sức khỏe đến vậy. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt để "bế" cặp đôi lên phường vì trong thời gian cách ly, không ở nhà lại ra ngoài hẹn hò. Câu chuyện trên khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười. Trước đó, trên mạng xã hội cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về việc người dân bất chấp lệnh cách ly để ra ngoài tập thể dục, hóng gió. Tranh thủ nghỉ dịch thảnh thơi, rủ nhau xuống sân chung cư tập thể dục cũng bị bắt lên phường. "Lên phường lại tập thể dục, buôn chuyện tiếp các cô nhé", "Lớn tuổi dễ nhiễm bệnh lắm, không ở nhà còn xuống sân làm gì không biết" - Dân mạng bình luận. Hai thanh niên đi câu cá "giết" thời gian mùa dịch COVID-19 cũng bị bắt lên phường vì ra ngoài không có lý do chính đáng. Nhóm thanh niên tự tập dã ngoại tại Diễn Châu, Nghệ An cũng bị lực lượng chức năng "hỏi thăm". Có lẽ do ở nhà quá rảnh lại nghĩ không phải lúc nào cũng tụ tập được đông đủ nên tranh thủ đi chơi mặc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Gọi bạn bè đến nhà ăn uống linh đình, làm ồn bị hàng xóm báo công an "bế" đi. Các công viên, vỉa hè vẫn rất đông người qua lại tập thể dục, đi theo nhóm nói chuyện rôm rả. Những ngày này, bãi biển Vũng Tàu trở thành "điểm nóng" khi có rất nhiều người dân tụ tập hóng mát, chạy bộ và đạp xe buổi chiều. Hình ảnh cả "huyện người" trên bờ biển Vũng Tàu xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Mời quý độc giả xem thêm clip: Bí thư Hà Nội đề xuất cách ly xã hội đến 30/4 - Nguồn: Youtube

