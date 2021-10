Quyết định rời bỏ Canada, chàng trai 9X về Đà Lạt mở homestay

Mới đây, câu chuyện về chàng trai rời bỏ Canada với 300 triệu đồng để về Đà Lạt mở homestay trở thành câu chuyện được nhiều fanpage trên mạng xã hội chia sẻ. Chủ nhân của câu chuyện mở homestay Đà Lạt có tên Phạm Minh Tài. Anh chàng này từng có một khoảng thời gian dài định cư tại Canada. Do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng, anh Tài đã quyết định xách va li trở về Việt Nam và lựa chọn vùng đất Đà Lạt mộng mơ để sống cùng gia đình nhỏ và thực hiện đam mê của mình. Làm thêm nghề chụp ảnh cưới, từng ghé cao nguyên này nhiều lần, chàng trai sinh năm 1990 mê mẩn vẻ đẹp, không khí nơi đây. Với anh, thành phố Đà Lạt thơ mộng này thực sự là nơi có thể nuôi dưỡng tâm hồn một con người đang chơi vơi, bối rối. Từ ý tưởng thiết kế căn nhà đến việc chọn nguyên vật liệu cũng như nội thất, đều do đích thân chàng trai 9X tên Tài tự mua đồ nghề về và tỉ mỉ làm dần từng chút một. Chi phí cải tạo lại căn nhà theo tiết lộ khoảng 300 triệu đồng. Diện tích của không gian sống tính cả căn nhà và khu vườn xung quanh trong homestay của anh Tài lên đến con số 3000m2. Vườn hồng xung quanh căn nhà cũ được cải tạo thành nhà ở và làm một studio nho nhỏ để thỏa mãn đam mê chụp ảnh của anh. Phía tầng một, Tài đặt ở đó đam mê nhiếp ảnh của bản thân với một studio nho nhỏ nhưng khá dễ thương và ấm áp. Phía sau là căn bếp mở cùng vườn rau xanh mát bốn mùa. Điểm ấn tượng nhất của căn nhà chính là khoảng sân vườn cực "chill" và rộng rãi, đủ để cùng một nhóm bạn lớn tụ họp và cùng nhau xem một bộ phim hay giữa tiết trời se se lạnh của Đà Lạt. Sau một năm ở Đà Lạt, Minh Tài cảm nhận được sự yên bình trong cuộc sống và thanh thản trong tâm hồn. Dù ra sao, với Minh Tài, cuộc sống hiện tại làm anh thấy hài lòng và đủ. Do dịch bệnh, anh chưa thể khẳng định được điều gì song sẽ cố gắng với những gì đã gây dựng. Anh hứa hẹn khi hết dịch bệnh sẽ khai thác thêm để có thể có được khu vườn của chính mình tại đây. Mời quý độc giả xem video: Đà Lạt và 100 điều nhẤt định phải thử khi đến Đà Lạt./Đà lạt Review Tất Tần Tật

