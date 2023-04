Quế Ngọc Hải và vợ diện áo dài kiểu xưa ở Đại nội Huế

Mới đây trên trang cá nhân, vợ trung vệ Quế Ngọc Hải là Dương Thuỳ Phương đã đăng tải những bức ảnh cùng chồng diện áo dài xưa tại Đại nội Huế. Trong ảnh, vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải đều diện trang phục áo dài xưa và đi kèm đó là chiếc guốc mộc. Nhìn những hình ảnh "tình cực tình" của cặp vợ chồng cầu thủ đội tuyển Việt Nam, nhiều fan phải trầm trồ. Kể từ khi chia tay CLB Viettel để trở về khoác áo đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An cuối mùa giải 2021, trung vệ 30 tuổi có nhiều thời gian ở bên vợ con hơn. Ngọc Hải và Thùy Dương làm đám cưới năm 2018 sau gần 4 năm tìm hiểu. Cặp trai tài gái sắc hiện có hai con gái, Sunny (5 tuổi) và Kem (một tuổi). Thùy Dương từng là hoa khôi Đại học Vinh. Quế Ngọc Hải dính "tiếng sét ái tình" ngay lần đầu gặp cô khi tới xem cuộc thi Hoa khôi của Đại học Vinh năm 2014. Anh phải mất hơn hai năm mới "cưa đổ" cô nàng. Sau khi kết hôn với Ngọc Hải, Thùy Phương ở nhà kinh doanh online và chăm sóc con cái. Dù đã hai lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, gương mặt tươi trẻ. Quế Ngọc Hải nói về bà xã: "Vợ tôi là một người ngoan hiền, lúc nào cũng sống vì chồng và luôn quan tâm tới mọi người trong gia đình. Tôi cảm thấy may mắn vì cưới được cô ấy làm vợ. Tôi nghĩ mình phải sống thật trách nhiệm để làm vợ con được hạnh phúc" . Ngọc Hải nổi tiếng yêu vợ, thương con và rất chu đáo trong giới cầu thủ Việt. Khi còn thi đấu cho CLB Viettel hoặc mỗi dịp tuyển Việt Nam xả trại, anh đều tranh thủ về Nghệ An để được ở bên vợ con dù chỉ nghỉ ít ngày. Những lần đi thi đấu xa trở về, trung vệ sinh năm 1993 không quên mua quà tặng người thân. Cuộc sống hạnh phúc khiến Quế Ngọc Hải yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Ngọc Hải hiện là trung vệ trụ cột của cả CLB Sông Lam Nghệ An và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Có vợ đẹp, con ngoan cuộc sống của Quế Ngọc Hải là niềm mơ ước của không ít cánh mày râu.

