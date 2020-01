Quang Hải gây sốc lộ vị trí xăm hình giống hệt bạn gái tin đồn

Mới đây, những hình ảnh Quang Hải khoe body bên hồ bơi cùng đồng đội được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngoài thân hình săn chắc, nước da khá trắng so với các đồng đội thì hình xăm ở bên ngực phải, sát mép vai của nam cầu thủ cũng khiến người hâm mộ chú ý. Hình xăm khá to trên vai giúp tôn lên vẻ nam tính cầu thủ Quang Hải. Đặc biệt nhiều người phát hiện vị trí hình xăm của nam cầu thủ giống hệt bạn gái tin đồn của anh là Huyền My. Cả hai cùng có hình xăm khá nổi bật bên mép vai trái. Tháng 12/2019, nhiều thông tin cho rằng Huyền My hiện đang là bạn gái Quang Hải. Cô sinh năm 1997, đến từ Nghệ An và hiện đang là chủ một spa tại Hà Nội. Thông tin này xuất hiện do cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội là câu trả lời úp mở của hot girl khi được hỏi về chuyện hẹn hò với cầu thủ quê Đông Anh. Huyền My từng là cựu sinh viên của trường ĐH FPT. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang khá sang chảnh và hút mắt. Trước khi quen Quang Hải, cô nàng đã là hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, Quang Hải đã có kỳ nghỉ ngắn ngày tại Đà Lạt. Trùng hợp, đúng thời điểm đó, Huyền My cũng check-in tại đây cùng với bạn bè. Chính điều này khiến người hâm mộ đặt ra giả thiết liệu có phải cặp đôi đi du lịch cùng nhau? Cách đây không lâu, Huyền My đăng tải trạng thái trên mạng xã hội với nội dung cà khịa cực gắt, cô cho rằng có người yêu nhau lâu nhưng chẳng đi đến đâu còn có cặp đôi bên nhau một thời gian ngắn mà nhớ cả một đời. Sau dòng trạng thái nhạy cảm, hot girl bị người hâm mộ "ném đá" dữ dội vì cho rằng cô cố tình "đá xéo" Nhật Lê. Trước Huyền My, Quang Hải từng dính tin đồn hẹn hò với "hot girl" 1m52 Thanh Thuỷ. Thế nhưng nam cầu thủ khẳng định đang chú tâm phát triển sự nghiệp sân cỏ, không muốn yêu đương. Sau khi chia tay với Nhật Lê, nam cầu thủ liên tục dính nghi án hẹn hò với hot girl nhưng đều phủ nhận. Anh là người Nhật Lê gặp gỡ và yêu năm 17 tuổi nên khi cặp đôi "đường ai nấy đi", nhiều người hâm mộ tỏ ra rất tiếc nuối. Xem thêm clip: Đọ nhan sắc giữa bạn gái mới của Quang Hải và Nhật Lê - Nguồn: Youtube

