Quán cà phê báo in hot nhất mạng xã hội có gì thu hút?

Ra mắt ngày 18/6 nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Nhân Dân cà phê được đông đảo nhân dân ghé đến và trải nghiệm. Sau hơn 2 tháng, Nhân Dân cà phê vẫn là địa điểm thu hút rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Quán cà phê này được gắn với cái tên dễ mến là "trạm đọc" khi khách hàng đến đây vừa có thể đọc báo in miễn phí, vừa nhâm nhi cà phê, chụp ảnh check-in và tận hưởng "hơi thở" sống động của Hà Nội. Nhờ nét cổ điển nhưng độc đáo, mới lạ, địa điểm này bất ngờ "gây sốt" trên các nền tảng mạng xã hội. Cầm tờ báo trên tay, nhâm nhi tách cà phê đậm vị vào một ngày cuối tuần đem lại cảm giác thư thái, thi vị. Nằm ở khu vực đông vui của phố cổ, tấp nập người qua lại mỗi ngày, không gian trạm đọc nổi bật với màu vàng chủ đạo rất ấm cúng, hoài niệm, mang đến cảm giác như được quay ngược thời gian về nhiều năm trước. kKông khí rất "Hà Nội" tại cà phê Nhân Dân. Tại đây, bạn đọc có thể trải nghiệm đọc báo in hoàn toàn miễn phí, các đầu báo cũng rất đa dạng và được cập nhật liên tục mỗi ngày. Nhiều người lựa chọn đây là nơi gặp gỡ bạn bè, chuyện trò tâm sự, có người lại chọn đây là nơi để nói chuyện công việc, cũng có những người đơn giản chỉ là muốn trải nghiệm uống cà phê, đọc báo và có những tấm ảnh thật "chill". Nhiều bạn trẻ đến đây "được uống, được trò chuyện, được có ảnh đẹp" mang về. Trong nhịp sống hiện đại, trạm đọc báo Nhân Dân là một nơi để bạn tạm gác lại những lo toan thường ngày và tìm lại sự cân bằng. Giá đồ uống ở cà phê Nhân Dân dao động 35.000 - 145.000 đồng, trong khi các món bánh giá khoảng 45.000 - 110.000 đồng. menu quán khá đa dạng với cà phê, trà hoa quả, trà sữa, cookies, bánh nghìn lớp, bánh quy,... Ngoài ra còn có một số sản phẩm quà tặng lưu niệm độc đáo như áo, mũ, túi, tranh in logo của Báo Nhân Dân.

