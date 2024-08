Chủ homestay “khóc thét” vì “sản phẩm” khách thuê để lại

Một người chủ homestay ở Hải Phòng vì quá bức xúc với cách hành xử của đoàn khách thuê nên vừa đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái than thở đầy bất lực: "Chuyện đời của chủ homestay vốn đã lắm điều bất ngờ, nhưng lần này lại đậm chất "hoang mang" khi gặp phải một cặp khách "vừa thô vừa bạo". Khi nhận lại phòng, chủ nhà chỉ biết cười khổ vì giường thì biến thành bãi "tiểu tiện tự do", còn sofa thì được tắm trong vô số vết bẩn mà chẳng ai hiểu nổi nguồn gốc." Nhìn vào những hình ảnh này, nhiều người không thể hiểu nổi đoàn khách này đã làm những gì để lại "sản phẩm" kinh hoàng như vậy. Không chỉ thế, chủ homestay còn hoàn toàn"bó tay" trước cảnh tượng trong nhà vệ sinh. "Không chỉ dừng lại ở đó, mùi "hương đồng gió nội" từ nhà vệ sinh khiến chủ trọ bàng hoàng, chẳng phải vì bồn cầu hỏng, mà là vì khách... quên xả nước! Dù cố gắng kiềm chế, chủ trọ không thể nào không nhíu mày khi thấy bồn vệ sinh cũng... không được sử dụng theo đúng công năng của nó". Đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện khách thuê nhà khiến chủ nhà phải bức xúc đăng đàn như thế. Cách đây một thời gian, chủ một căn villa cũng phải than trời với đoàn khách nhà mình. Đoàn khách check out để lại một bài chiến trường toàn rác và đồ ăn thừa không dọn dẹp. Khi chủ villa yêu cầu phụ thu 200 cành dọn dẹp thì chỉ nhận lại được câu nói: “Chị kêu nhà chị làm gì bày gì mà mất phí em”. Có thể thấy trên sàn nhà, trên sofa, trên bàn, đâu đâu cũng có rác. Căn villa biến thành bãi rác. Thế nhưng khi phụ thu tiền dọn dẹp thì khách lại bảo "không bày gì". Nhiều người đã bày tỏ sự bất bình thay cho chủ villa: "Làm chủ homestay cũng khổ", "thế này mà phụ thu 200k là quá rẻ rồi", "khiếp không hiểu đã làm gì để căn phòng trở nên thế này".

