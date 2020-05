Quán ăn đêm Đài Loan bỗng đông đúc bất ngờ nhờ điều này

Mới đây, trên mạng xã hội Đài Loan, một bức ảnh chụp lén chủ quán ăn đêm đang cặm cụi làm đồ cho khách thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Ngay lập tức, chủ quán ăn đêm tại Đài Loan nhận được "cơn mưa" lời khen từ phía dân mạng: "Xinh thế này chắc đồ ăn cô nàng làm ra cũng ngon lắm đây", "Tôi nhất định sẽ tới đây thưởng thức, chỉ vì vẻ xinh đẹp của chủ quán". Được biết, đây chỉ là quán ăn đêm di động bằng xe đẩy trên đường phố Tân Bắc, Đài Loan. Thế nhưng, chủ quán chính là điều thu hút khách hàng, khiến quán ăn này luôn đông khách hơn hẳn. Ngay sau đó, danh tính của chủ quán ăn xinh như hot girl đã được tìm ra. Cô nàng có biệt danh là Bee Bee Lin, mới mở quán ăn cách đây không lâu. Với ngoại hình xinh đẹp, Bee Bee Lin mở quán ăn vặt chỉ vì đam mê. Công việc chính của cô vẫn là làm mẫu ảnh tự do, đóng quảng cáo. Chủ quán ăn sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp với đôi mắt to, mặt V-line, dáng người cao ráo nhưng nhỏ nhắn. Trang cá nhân của Bee Bee Lin sở hữu hơn 18.000 lượt theo dõi. Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "bà chủ hot girl", lượng người đăng kí follow cô nàng tăng đáng kể. Bee Bee Lin đã có một con gái, tuy nhiên cô chưa từng tiết lộ danh tính cũng như hình ảnh của chồng. Nhiều người cho rằng Bee Bee Lin có lẽ là mẹ đơn thân. Mời quý độc giả xem thêm clip: HOT GIRL Banh Trang Tron in Dalat - Nguồn: Youtube

