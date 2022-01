Phillip Nguyễn chơi lớn, chiều người yêu làm ai cũng ghen ra mặt

Phillip Nguyễn và Linh Rin nổi tiếng với chuyện tình đẹp khi bên nhau được khoảng thời gian dài. Cặp đôi đúng chuẩn “trai tài gái sắc” khi cô xinh đẹp quyến rũ còn anh xuất thân con nhà thế phiệt lại có học vấn khủng. Bên nhau đã lâu thế nhưng tình cảm mà Phillip Nguyễn dành cho hot girl Linh Rin không phai nhạt, thậm chí anh còn nổi tiếng cực kì chiều người yêu. Mới đây nhất, trên trang cá nhân Linh Rin hạnh phúc đăng tải hình ảnh 2 bắp ngô đen kèm dòng trạng thái: “Chắc anh cực lắm mới tìm được cho tui cái bắp nè. Vì vậy tui xin được ăn hết sạch, hihi.” Dù chẳng nhắc trực tiếp “anh” ở đây là ai thế nhưng với nội dung mùi mẫn như thế này, dân mạng cũng đoán được ngay chàng trai soái ca là Phillip Nguyễn. Không riêng hành động này, trước đây Phillip Nguyễn từng nhiều lần khiến dân tình “mắt tròn mắt dẹt” khi cố gắng làm mọi điều để Linh Rin hạnh phúc. Những món quà có giá trị không nhỏ như chiếc đồng hồ Rolex có giá trị hơn 300 triệu đồng được chính Linh Rin đăng tải trên trang cá nhân do người yêu tặng từng gây sốt mạng. Ngoài ra, Phillip Nguyễn không tiếc tiền chi cả trăm triệu đồng mua thêm 1 chiếc đồng hồ khác. Anh cực kì tinh tế khi hầu hết món quà tặng Linh Rin đều là đồ đôi, lúc cả 2 diện lên trông cực kì ngọt ngào, tình cảm. Chi tiền khủng chưa là gì, Phillip Nguyễn còn từng đích thân đến nhà bạn gái ship hải sản với dáng vẻ là một “phi hành gia”. Nhìn hình ảnh nam doanh nhân sẵn sàng cải trang thành phi hành gia để làm vui lòng bạn gái, dân mạng không khỏi ghen tị. Chẳng rõ hải sản có ngon hay không nhưng chắc chắn hành động này đã giúp Phillip Nguyễn ghi điểm tối đa về sự chân thành rồi. Ngoài ship đồ ăn, chàng trai còn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho bạn gái. Linh Rin từng hào hứng đăng tải hình ảnh bữa ăn kèm dòng trạng thái: “I want to care for you everyday (Tạm dịch: Anh muốn chăm sóc em mỗi ngày)”. Phillip Nguyễn quả thực là mẫu đàn ông mà chị em đều ao ước có được khi không chỉ tài giỏi, đẹp trai mà còn tâm lí và chiều người yêu hết mực. Mời độc giả xem video: 5 RICH KID Việt Có Độ Sang Chảnh Bậc Nhất: Người Di Chuyển Bằng Phi Cơ Riêng - Nguồn: YAN News

