Phía sau cuộc sống đáng ngưỡng mộ của nữ MC Khánh Vy

Khánh Vy (sinh năm 1999, quê Nghệ An) không còn là gương mặt xa lạ với người trẻ. Chỉ cần nhắc đến tên Khánh Vy, nhiều người có thể kể vanh vách profile của cô nàng: "Hot girl 7 thứ tiếng", MC truyền hình, KOL, người sáng tạo nội dung, truyền cảm hứng học tiếng Anh,... Ở tuổi 19, cô nàng đã mua được ô tô, 20 tuổi mua đất tặng bố mẹ. Nhìn vào thành công rực rỡ đó sẽ vẫn có người cố chấp nghĩ rằng Khánh Vy "ăn may" nhờ trở thành hiện tượng mạng, nổi tiếng sau 1 đêm vì đoạn clip nhái 7 thứ tiếng viral khắp MXH. Thế nhưng, thực tế chỉ ra rằng hiện tượng mạng mới chính là chiếc bập bênh đặt Khánh Vy vào thế hoặc là bật cao hơn nữa, hoặc là chìm nghỉm chẳng ai biết nếu thật sự không có nỗ lực và tài năng. Còn nhớ, Khánh Vy bắt đầu nổi tiếng khi còn đang là học sinh cấp 3 THPT Chuyên Phan Bội Châu. Việc nỗ lực duy trì thành tích học tập tốt khi bỗng dưng nổi tiếng, đã là một điều chẳng dễ dàng. Thế mà cô bạn không chỉ giữ được sự tập trung trong việc học còn đạt giải 3 HSG Quốc gia. Với thành tích này, đồng nghĩa với việc nữ MC Đường lên đỉnh Olympia này được tuyển thẳng vào một số trường nhưng cô vẫn tiếp tục luyện để thi Đại học. Một thử thách khác đến với Khánh Vy. Vì là học sinh chuyên Anh nên cô bạn không có thế mạnh ở môn Toán. "Hot girl 7 thứ tiếng" từng cho hay bản thân chỉ dừng ở mức 7 điểm. Nhưng mẹ cô lại là một người cầu toàn, luôn thúc Khánh Vy phải có điểm số cao hơn ở môn này. Do vậy có lần, Khánh Vy phải bật khóc, xin mẹ đừng kỳ vọng vào điểm 9, điểm 10 nhưng vẫn cố gắng học ngày, học đêm để đạt kết quả tốt nhất. Có lẽ vì luôn phải đặt mình vào môi trường có nhiều sức ép và thử thách giới hạn bản thân nên sau này, khi vào Học viện Ngoại giao, Khánh Vy trở thành một cô gái đa tài đến nỗi khiến người khác không thể không ngưỡng mộ. Ở lĩnh vực nào gái xinh Nghệ An này cũng toả sáng. Đáng chú ý nhất phải kể đến lần Khánh Vy làm MC cho bản tin thời sự quốc tế trên kênh VTC1, trở thành MC có tuổi đời trẻ nhất ở đài. Với cương vị mới nhiều cơ hội, ít ai biết gái xinh sinh năm 1999 này cũng gánh không ít áp lực trên vai. Đó là sự lo lắng, căng thẳng mỗi khi lên sóng, vấp phải lỗi phát âm bị cư dân mạng góp ý. Nếu tâm lý không vững, chắc chắn sẽ… từ bỏ. Những lời nhận xét không thể đánh gục Khánh Vy mà khiến cô quyết tâm hơn. Sau các buổi ghi hình, Khánh Vy tự về nhà luyện nói, trau dồi khả năng phát âm của bản thân, nghiên cứu kiến thức để có thể khắc phục những lỗi đang mắc phải. Nữ MC cũng phải học cách tiếp nhận những lời nhận xét nghiêm khắc, đôi lúc có phần tiêu cực để trưởng thành hơn. Theo đuổi công việc MC, Khánh Vy luôn xuất hiện với vẻ ngoài đầy năng lượng, tự tin trước ống kính máy quay. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau đó có những khoảng thời gian cực kỳ bất ổn. Đỉnh điểm của "chạm đáy" là lúc Khánh Vy vừa khóc, vừa nôn đến nỗi mẹ phải canh chừng. Nhưng khi được mẹ phân tích rằng ai cũng phải có 2 cuộc sống, không thể vì tâm trạng buồn mà ảnh hưởng người khác, Khánh Vy đã bất chấp đôi mắt và gương mặt sưng húp để đi làm theo đúng lịch trình với nụ cười rạng rỡ, chuyên nghiệp.

