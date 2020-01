Phát hờn ngoại hình dị dạng của linh vật năm Canh Tý

Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp năm mới, nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan lại cho dựng các linh vật để chào đón năm mới, tạm biệt năm cũ. Mới đây, những hình ảnh về chú chuột Canh Tý vô cùng dị dạng được đăng tải trên mạng xã hội khiến ai nhìn cũng phải khóc thét vì quá đáng sợ. Chú chuột Canh Tý năm nay có đôi mắt lồi hẳn ra, mồm miệng đỏ choét trên một cái đầu "siêu to khổng lồ". Đặc biệt hơn nữa, chú chuột này còn có cả...lông mày đen xì trông vô cùng dị hợm. Chẳng biết linh vật này được làm ra để chào đón năm mới hay doạ trẻ con nữa. Nếu bình thường, chuột thường có màu xám ghi hoặc đen thì người sáng tạo ra bức tượng linh vật Canh Tý chắc muốn thổi thêm sắc màu năm mới nên sơn cả tượng màu vàng da cam cực kỳ khó hiểu. Ngoại trừ một số bộ phận quái dị trên khuôn mặt có màu khác, còn lại cả đầu và thân của tượng linh vật đều mang sắc màu cực nhức mắt. Không những không có đuôi mà chú chuột này sở hữu một body vàng óng cực kỳ nóng bỏng trông chẳng khác nào con gà luộc ngày tết khiến người qua đường không biết nên cười hay nên khóc. Chú chuột đứng bằng hai chân còn hai chân trước dang rộng thành biểu tượng "like" cực trendy. "Năm mới ra đường gặp quả chuột này chắc đi về kéo năm cũ lại chứ trông đã thấy không muốn chào đón rồi", "Xin hoàng tử hãy tha cho chú chuột bị dính lời nguyền này. Hãy dẹp ngay cái trò linh vật năm mới này đi, năm nào cũng thấy khiếp, đừng làm mọi thứ tồi tệ hơn" - Người dùng Facebook hài hước bình luận. Năm ngoái, linh vật chú lợn Kỷ Hợi cũng từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì trông như đàn lợn bị bỏ đói lâu ngày hoặc đang quyết tâm giảm cân để mặc áo dài vậy. Đuôi lợn mà dài như đuôi chuột khiến nhiều ai xem cũng phải bật cười. Xem thêm clip: Sinh Con Năm 2020 Canh Tý Bố Mẹ Tuổi Này Sẽ ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI May Mắn Trời Ban Phúc Khí Ngập Tràn - Nguồn: Youtube

