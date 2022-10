Phản ứng của Tuyết Dung khi xác định đối thủ World Cup nữ 2023

Chiều 22/10, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cùng đại diện các phòng chức năng VFF có mặt tại Đại sứ quán Australia để theo dõi trực tiếp lễ bốc thăm World Cup nữ 2023 Bà Tredene Dobdon (giữa) - Đại sứ New Zealand chúc mừng tuyển nữ Việt Nam lần đầu tham dự World Cup. Bà Tredene Dobdon khẳng định nước chủ nhà New Zealand có sự chuẩn bị tốt nhất để cùng Australia tổ chức thành công World Cup. Đại sứ New Zealand rất mong đội bóng quê hương của mình sẽ vượt qua vòng bảng Các tuyển thủ nữ Việt Nam rất hào hứng, sẵn sàng đón nhận kết quả bốc thăm tại World Cup 2023. Tuyển thủ Tuyết Dung thậm chí còn cho biết mình và các đồng đội gặp các đội càng mạnh càng thích Tuyển Việt Nam rơi vào bảng - Tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng đội đương kim vô địch Mỹ và đương kim Á quân Hà Lan. Đây là bảng đấu mang lại thử thách cực lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung Tuyển nữ Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất. Chia sẻ về kết quả bốc thăm, Tuyết Dung cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng nếu gặp ĐKVĐ Mỹ sẽ rất thú vị, cuối cùng thì gặp thật. Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam còn gặp đương kim Á quân Hà Lan. Toàn đội cố gắng hết sức trong lần đầu tham dự World Cup" Cả khán phòng đều hồi hộp chờ đợi lá phiếu may rủi sẽ đưa đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với các "ông lớn" nào. Tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam không đặt mục tiêu về thành tích mà quyết tâm chơi hết mình, học hỏi các đối thủ mạnh trên thế giới. Dù vậy, lãnh đạo VFF, HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐTQG nữ Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt. Đại sự Australia và New Zealand hồi hộp chờ kết quả bốc thăm FIFA World Cup nữ 2023 mà họ sẽ là 2 đội chủ nhà. World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự và thầy trò HLV Mai Đức Chung là một trong sáu đại diện của châu Á tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia. Sau khi biết kết quả bốc thăm chia bảng và địa điểm thi đấu, đoàn công tác VFF bắt đầu đi tiền trạm, tìm hiểu, đánh giá trước cơ sở vật chất, khó khăn và thuận lợi để đưa ra phương án phù hợp trước khi tuyển Việt Nam sang đây vào năm sau. VCK FIFA World Cup nữ 2023 diễn ra từ 20/7 tới 20/8/2023 ở 10 địa điểm thuộc 9 thành phố của hai nước đồng chủ nhà Australia và New Zealand.

